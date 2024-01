Der Meraner Weihnachtsmarkt 2023: eine Bilanz

Nach über 40 Tagen Meraner Weihnachtsmarkt begann am 6. Januar, der Rückblick auf die Saison des Weihnachtsmarktes 2023/2024, der zum 11. Mal in Folge von der Kurverwaltung Meran organisiert wurde. Die Kurverwaltung ist zufrieden mit dem Besucherzustrom, der sich über den gesamten Zeitraum verteilt hat. Dazu gehören auch die besonders beliebten Zeitabschnitte wie der Brückentag zu Maria Empfängnis und Silvester.

Silvester beispielsweise war einer der zahlreichen Tage, die den Weihnachtsmarkt mit besonderen Veranstaltungen begleiteten. Die Konzerte am Silvestertag stimmten bereits vormittags auf den Jahreswechsel ein. Der Abend wurde mit DJ-Sets an verschiedenen Orten gefeiert und um Mitternacht mit Musik und Farben der Music Light Show in Szene gesetzt.

Auch an Heiligabend sowie an drei weiteren Tagen spielte die Musik. Insgesamt konnten neun Bands auf die Bühne(n) gestellt werden, siebenmal traten Chöre auf.

Das Rahmenprogramm beinhaltete unterschiedliche Workshops, wie beispielsweise das Herstellen von Adventsdekoration, aber auch etliche Werkstätten, die sich an Kinder richteten. In Goldy’s Häuschen fanden 20 dieser Workshops und ein Filmnachmittag statt, Erwachsene konnten in sieben unterschiedlichen Kursen lernen, unterschiedliche Objekte und Dekorationen herzustellen.

Besonders gut besucht und oft ausverkauft waren die angebotenen Führungen, wie beispielsweise die zehn Stadtführungen bei Laternenschein oder jene fünf Führungen durch das Kurhaus. Ein kleiner Stadtrundgang mit Verkostung lokaler Weine gehörte ebenso dazu.

Im Rahmen der Veranstaltung “Vivi Merano” ist es der Kurverwaltung gelungen, gemeinsam mit ihren Partnern das Konzert mit Michele Zarrillo und dem Merano Pop Symphony Orchestra sowie zwei Abende des Magic Festival im Kursaal zu organisieren.

Freude und Zufriedenheit brachte auch das Haus der Solidarität mit seinen sich abwechselnden Vereinen und Organisationen, die dort ihre Tätigkeiten vorstellen und für ihre jeweiligen Projekte notwendige Mittel generieren konnten.