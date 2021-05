Der ost west club Meran öffnet die Tore zu seiner Sommerresidenz – L’ost west club Merano apre le porte della sua residenza estiva

Der ost west club Meran öffnet die Tore zu seiner Sommerresidenz

Mit großen Schritten nähert sich auch einer der größten Kulturvereine der Stadt, der Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in seiner Sommerresidenz. Am Mittwoch, 26. Mai 2021 um 17 Uhr ist es endlich soweit und der ost west club Meran öffnet nach fast über einem Jahr wieder seine Tore für Mitglieder und Besucher*innen. Von Mittwoch bis Samstag immer ab 17.00 Uhr haben die Meraner*innen und alle Gäste unserer Stadt wieder die Möglichkeit im Freien kostenlos sämtliche kulturellen Veranstaltungen zu besuchen und im Herzen der Stadt in lockerer Atmosphäre kühle Getränke zu genießen.

Auch wenn die Restriktionen aufgrund der Covid-Pandemie teilweise noch strenger und noch undurchsichtiger sind als noch im vergangenen Jahr, hoffen wir auf die Mithilfe und das Verständnis unserer Besucher*innen. Der Vorstand des Vereins und das Mitarbeiter*innenteam freuen sich sehr diesen besonderen Meraner Ort inmitten unserer Stadt wieder mit Leben zu füllen.

Musik, Literatur, Theater, Diskussionen

Auch im Sommer 2021 gibt es natürlich wieder allerlei kulturelle Leckerbissen aus und vielem mehr.

Natürlich immer unter strikter Einhaltung der Covid-19 Regeln. Es wird nötig sein, sich vorab für den Besuch einer öffentlichen Veranstaltung online auf der neuen Webseite (www.ostwest.it), die vor wenigen Tagen online gegangen ist anzumelden. Auch das Programm wird in den nächsten Wochen sukzessive bekannt gemacht werden.

Die ersten Programmabende werden Anfang Juni mit dem Projekt „Scaldacuore“ in Zusammenarbeit mit verschiedenen Meraner Vereinen u.a. UPAD und Stadtviertelrat Untermais, sowie dem Straßenkünstlerfestival Asfaltart stattfinden.

Wir laden alle herzlich ein, abseits von Konsumzwang bei uns vorbeizuschauen und die einzigartige Atmosphäre im country Club zu genießen.

ost west country Club

Marconi Park – Franz Innerhofer Straße 1/a – Meran (Ex Minigolf)

Programm und Anmeldung Veranstaltungen: www.ostwest.it

Infos: info@ostwest.it

—

L’ost west club Merano apre le porte della sua residenza estiva

A grandi passi, una delle più vivaci realtà culturali della città di Merano si avvicina alla ripresa della propria attività. Mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 17.00 il club est ovest riaprirà le proprie porte nella nota residenza estiva dell’ost west country Club Merano (ex Minigolf) dopo quasi un anno di chiusura.

Da mercoledì a sabato, dalle 17 e fino a quando consentito dal coprifuoco, meranesi e ospiti della città avranno nuovamente la possibilità di partecipare a eventi culturali o semplicemente di gustare qualche bevanda fresca all’aperto, in un contesto di relax e leggerezza, nel cuore della città.

Le restrizioni dovute alla pandemia sono in parte ancora più severe e più opache dell’anno scorso, almeno per il momento, ma l’associazione confida, oltre che in un graduale allentamento delle stesse, anche e soprattutto nell’aiuto e nella comprensione da parte dei propri visitatori.

Il consiglio direttivo dell’associazione e il team di collaboratori sono molto lieti di poter nuovamente riempire di vita questo luogo così speciale nel centro della nostra città.

Musica, letteratura, teatro, dibattiti

Nel corso dell’estate 2021 verranno come sempre proposte svariate delizie culturali: dalla musica alla letteratura, dal teatro ai dibattiti e molto altro. Naturalmente sempre nel rigoroso rispetto delle regole anti Covid-19.

Per partecipare alle manifestazioni culturali sarà necessario registrarsi in anticipo sul nuovo sito web (www.ostwest.it), che è andato online pochi giorni fa. Il programma completo delle attività verrà annunciato nelle prossime settimane, ma i primi appuntamenti al country Club si terranno già le prime settimane di giugno con le ospitate della manifestazione Progetto Scaldacuore dei comitati Maia e San Vigilio con UPAD, e di alcuni spettacoli di Asfaltart.

Invitiamo cordialmente tutti e tutte gli/le interessati/e a venire all’ost west country Club e a godersi l’atmosfera unica del parco, senza obbligo di consumazione.

ost west country Club

Parco Marconi, via Innerhofer 1/a – Meran (ex Minigolf)

Orari: Mer.-Sab. 17.00-22.45 (al momento, e poi a seconda del coprifuoco)

Programma e prenotazione eventi: www.ostwest.it

Informazioni: info@otwest.it