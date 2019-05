Der Powersong der Woche: X Ambassadors – Hey Child

Die vier Jungs aus Brooklyn/New York sind bestens bekannt für ihr Crossover-Smash-Hits wie “Renegades” and “Unsteady,” und nehmen nun erneut Anlauf auf die Charts.

Am 14. Juni 2019 erscheint das neue Album der X Ambassadors „Orion“ und vorab liefern die Jungs nach „Boom“ im Januar ihre zweite Single aus dem Album ab:“Hey Child“.

Frontmann Sam Harris sagt über den Song: „Es begann mit einer Schreibsitzung von mir und einem Produzenten namens Andrew Wells und ich hatte eine Idee für diesen Refrain. Ich habe verschiedene Verse dazu geschrieben, die aber langweilig waren und nichts wirklich sagten, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass der Song eine gute Stimmung hat, und ich habe den Refrain geliebt, also habe ich ihn Ricky Reed gebracht, der unsere neue Platte produziert hat und der meinte:

„Das ist cool, aber ich weiß nicht wirklich, wovon du sprichst.“ Also beschlossen wir, es in einen Liebesbrief an einen meiner besten Freunde zu verwandeln, mit dem ich aufgewachsen bin und mit dem ich lange Zeit nicht gesprochen habe. Die Botschaft des Songs ist ziemlich klar: Wenn du durch eine dunkle Zeit gehst, mach dir keine Sorgen, am Ende des Tunnels brennt ein Licht, alles wird gut.“