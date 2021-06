Der schönste Kaktus im Sunshine-Land

Die Sunshine-Community hat unseren Haus- und Hof-Kaktus getauft.

Jahrelang führte er ein unbeachtetes Dasein, einsam und allein auf einer Fensterbank im Freien – Sommer wie Winter.

Praktikant Raphael fiel dieser einsame Zeitgenosse ins Auge und er fand: „Hier muss etwas geschehen, wenigstens einen Namen braucht er!“

Und damit erfolgte der Aufruf an die Sunshine-Community einen Namen für den stacheligen Gefährten zu finden.

Zahlreiche Vorschläge gingen in der Morningshow von den HörerInnen ein, gemeinsam wurde anschließend auch gewählt und entschieden.

Das Ergebnis: Unser Kaktus wurde von Barbara und Raphael feierlich auf „Der stumme Jürgen“ getauft.

In den kommenden Tagen ging es dann an das äußere Erscheinungsbild, auch hier war eine Generalüberholung dringend notwendig.

Der stumme JüRgen erhielt von Raphael wunderschöne Augen und ein stilvolles Namensschild.

Seitdem ist es mit JüRgens Ruhe vorbei. Jeder der ihn sieht, spricht ihn an, quatscht ihn voll, streichelt seine Stacheln und viele HörerInnen grüßen ihn via WhatsApp.

Vielleicht wünscht er sich längst sein einsames Leben zurück, in dem ihn niemand beachtete und er seine Ruhe hatte – vielleicht genießt er die neue Aufmerksamkeit aber auch in vollen Zügen. Da er stumm ist, lässt sich sein Gemütszustand schwer beurteilen – und Stachelsprache spricht er (noch) nicht.

Sogar einen Paten hat der stumme JüRgen mittlerweile gefunden: Manuel.

Der hatte bereits einen ersten Online-Arzttermin für Jürgen bei Pflanzendoktorin Julia und sorgt nun dafür, dass Jürgen mit bester Kaktus-Erde versorgt wird.