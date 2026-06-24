Der Schwarzenstein von Mila überzeugt bei den Premios Cincho

Silbermedaille für die Südtiroler Käsespezialität in Spanien

Qualität, ausgewählte Zutaten und handwerkliches Können prägen seit jeher die Käsewelt von Mila. Mila – Bergmilch Südtirol, die Genossenschaft von über 2.000 Südtiroler Berg-bauernfamilien, stellt im Käsewerk Bruneck nsgesamt 16 Käsespezialitäten her. Grundlage dafür ist ausschließlich 100 % Südtiroler Milch, die täglich von den Höfen der Mitglieder angeliefert wird.



Zu den charakterstärksten Spezialitäten des Sortiments zählt der Schwarzenstein. Der Schnittkäse aus pasteurisierter Kuhmilch fällt durch seine markante schwarze Rinde sofort ins Auge. Er zeichnet sich durch eine feste und ristalline Textur aus und überzeugt zu-gleich mit einem zarten Schmelz am Gaumen.

Die lange Spezialreifung verleiht dem Käse seine charaktervolle Würze sowie ein besonders vielfältiges, langanhaltendes Aroma mit fruchtigen und getoasteten Noten. Aufgrund des typischen Herstellungsprozesses ist der Schwarzenstein zudem von Natur aus laktosefrei (<0,1 g Laktose / 100 g). Benannt nach dem imposanten Gipfel im hinteren Ahrntal, spiegelt die Käsespezialität die Ursprünglich-keit und Authentizität Südtirols wider.



Der Schwarzenstein wurde bei den Premios Cincho 2026, einem der bedeutendsten inter-nationalen Käsewettbewerbe Europas, mit der Silbermedaille ausgezeichnet.



Die Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität der Käse von Mila und unterstreicht die Wert-schätzung, die Südtiroler Spezialitäten auch auf internationaler Ebene genießen. Gleich-zeitig würdigt sie die tägliche Arbeit der üdtiroler Bergbauernfamilien und die Kompetenz der Käsemeister im Käsewerk Bruneck.



Ein weiterer Erfolg, der die Bedeutung von Regionalität, traditionellem Handwerk und hoch-wertiger Südtiroler Milch eindrucksvoll bestätigt.

260617_Cincho Award 2026-PDF

www.mila.it