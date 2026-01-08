Der Südtirol Pass – Ihr digitaler Schlüssel zur Mobilität und mehr

Der Südtirol Pass hat sich in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Begleiter für Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol entwickelt. Diese multifunktionale Karte vereint verschiedene Dienste auf einem einzigen Medium und erleichtert den Alltag in vielfältiger Weise.
Inhaltsverzeichnis
Was ist der Südtirol Pass?
Der Südtirol Pass ist eine personalisierte Chipkarte, die als einheitliches Identifikations- und Zahlungsmittel für verschiedene öffentliche und private Dienstleistungen in Südtirol dient. Die Karte im Scheckkartenformat enthält einen Mikrochip, auf dem persönliche Daten und verschiedene Anwendungen gespeichert sind.
Hauptfunktionen und Einsatzbereiche
Öffentlicher Nahverkehr: Die wohl bekannteste Funktion ist die Nutzung als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr. Mit dem Südtirol Pass können Inhaber Busse und Züge im gesamten Südtiroler Verkehrsverbund nutzen. Verschiedene Tarifoptionen, von Einzelfahrten bis zu Jahresabonnements, können auf die Karte geladen werden.
Bibliotheksausweis: Der Südtirol Pass dient gleichzeitig als Ausweis für öffentliche Bibliotheken in Südtirol. Nutzer können damit Bücher, Medien und andere Materialien ausleihen, ohne einen separaten Bibliotheksausweis bei sich tragen zu müssen.
Weitere Dienste: Je nach Ausbaustufe und persönlicher Konfiguration kann der Südtirol Pass auch für weitere Anwendungen genutzt werden, etwa für den Zugang zu bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder als Zahlungsmittel bei teilnehmenden Partnern.
Vorteile für die Nutzer
Die Bündelung verschiedener Funktionen auf einer Karte bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Nutzer müssen nicht mehr mehrere Karten mit sich führen und profitieren von einem vereinfachten Zugang zu verschiedenen Diensten. Für Pendler und regelmäßige Nutzer des öffentlichen Verkehrs bedeutet dies eine erhebliche Erleichterung im Alltag.
Besonders hervorzuheben ist auch der Beitrag zur Nachhaltigkeit: Durch die Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel trägt der Südtirol Pass zur Reduzierung des Individualverkehrs und damit zur Verbesserung der Luftqualität bei.
Beantragung und Verwaltung
Der Südtirol Pass kann bei verschiedenen Ausgabestellen in der gesamten Provinz beantragt werden. Für die Erstausstellung sind ein gültiges Ausweisdokument und ein Passfoto erforderlich. Die Verwaltung der Karte, etwa das Aufladen von Guthaben oder die Aktivierung bestimmter Dienste, kann online über das entsprechende Portal oder an den Servicestellen erfolgen.
Ausblick
Der Südtirol Pass wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die Landesverwaltung arbeitet daran, weitere Funktionen zu integrieren und die Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern. Dies könnte in Zukunft auch die Integration von Gesundheitsdiensten oder weiteren administrativen Anwendungen umfassen.
Der Südtirol Pass ist damit mehr als nur eine Fahrkarte – er ist ein Beispiel dafür, wie digitale Lösungen den Alltag erleichtern und verschiedene Lebensbereiche miteinander vernetzen können. Für die Südtiroler Bevölkerung und Besucher der Region ist er mittlerweile ein selbstverständlicher Teil des täglichen Lebens geworden.
Für 65-Jährige gibt es den Südtirol Pass 65+, einen persönlichen Jahresfahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol, mit gestaffelten Jahresgebühren:
150 € (65-69 J.), 75 € (70-74 J.) und 20 € (ab 75 J.).
Dieser Pass gilt für Busse, Regionalzüge bis Trient und teilweise auch für Seilbahnen, mit optionalen kostenpflichtigen Zusatzdiensten für grenzüberschreitende Strecken oder Nightliner.
- Personen ab 65 Jahren mit Wohnsitz in Südtirol.
- Auch EU-Bürger und Einwohner der Schweiz können den Pass beantragen.
- 65 bis 69 Jahre: 150 €.
- 70 bis 74 Jahre: 75 €.
- Ab 75 Jahre: 20 €.
-
- Unbegrenzt in allen Bussen, Regionalzügen und einigen Seilbahnen innerhalb des Südtiroler Verkehrsverbundes (südtirolmobil).
- Nicht gültig für Fernverkehrszüge.
- Mit Aufpreis können Sie Dienste wie Fahrten über die Grenze (Brenner, Lienz), Fahrrad- oder Tierbeförderung und Nightliner aktivieren.
- Den Pass beantragen Sie online oder bei den Verkaufsstellen von südtirolmobil.
- Der Pass ist ein persönlicher elektronischer Fahrschein, der bei jeder Fahrt mit Check-in entwertet werden muss und den Sie beim Kontrollpersonal vorweisen müssen.