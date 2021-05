Der Tod – Das passiert in deinem Körper, wenn du stirbst – Video

Peng und tot. So läuft es selten. Sterben ist ein Prozess – je besser wir ihn kennen,

desto weniger Angst müssen wir vor ihm haben.

Video

Wenn wir sterben, was verändert sich in unserem Körper?

Die Atmung, der Blutkreislauf und das Bewusstsein – sie alle hören auf zu arbeiten. Aber wie läuft dieser Prozess ab? Während wir sterben, passieren im Körper verschiedene Prozesse, die eindeutige Zeichen eines nahenden Todes sind.

Diese sind gut erforscht und wir wissen einiges darüber, was genau in uns in diesen letzten Stunden beim Sterben geschieht. Je nachdem, welches Organ am geschädigsten ist, kann die Reihenfolge der Sterbeprozesse natürlich variieren, aber dies hier ist eine allgemein gut gebräuchliche Übersicht darüber, was beim Sterben genau geschieht.

Autorin: Angela Sommer

Quelle: quarks auf youtube