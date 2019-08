Die APP 112 Where ARE U rettet Leben

112 Where ARE U ist eine App zur unterstützten Absetzung eines Notrufs in Notfällen. Dabei werden zeitgleich die genauen Standortdaten sowie weitere Informationen, die vorab eingegeben wurden, an die Einheitliche ­Notrufzentrale übermittelt.

Erfolgt der Anruf über die App 112 Where ARE U, werden automatisch Daten zur Standortermittlung mitgeteilt. Dadurch können der genaue Standort bestimmt und die Rettung beschleunigt werden. Die GPS-Koordinaten des Anrufers werden direkt an die Notrufzentrale weitergeleitet, sodass die Retter den Standort des Anrufers bestimmen können.

Im Ernstfall oder wenn sich die Standortbestimmung schwierig gestaltet, kann die App entscheidend dazu beitragen, dass die Einsatzkräfte schnell zum Einsatzort kommen.

Die Anwendung „Stummer Anruf“ findet in gefährlichen Situationen Anwendung, in denen der Anrufer nicht sprechen kann (z.B. häusliche Gewalt oder Einbruch).

112 Where ARE U ist kostenlos, einfach zu bedienen und kann für iOS (https://apple.co/2E4vwJK), Android (https://bit.ly/2Q0SPum) und Windows (https://bit.ly/2E6sV1I) heruntergeladen werden.

Quelle: FF Burgstall / Landesfeuerwehrverband Südtirol