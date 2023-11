Die Bierprobierer: Das Heliumbier – Video

Letztes Jahr hat die Samuel Adams Brauerei aus Bosten als Aprilscherz ein Video über ein angebliches Helium-Bier veröffentlicht, das als „Nebenwirkung“ zu einer typischen Helium-Stimme führt wenn man es trinkt. Das Video haben wir hier verlinkt. ( • Introducing Samuel Adams HeliYUM )

Die Brauerei hat daraufhin so viele Anfragen bekommen sich doch wirklich mal zu versuchen, so ein Bier zu brauen. Und tatsächlich konnte man in einem schwierigem technischen Verfahren normalem Bier Helium zusetzen. Wir hatten das große Glück an ein Fläschchen dieser limitierten Sonderedition zu kommen und wollen euch den Biertest hier nicht vorenthalten.

Viel Spaß damit. ;-))))