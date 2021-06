Die Gesichter hinter dem Sunshine-Community-Song

Ohne die Mitarbeit vieler HörerInnen wäre „Max Optimus & The Sunshine Comunity – We are One“ nie der Song geworden, der er ist.

Alle Beteiligten waren in der Woche vom 25. Mai 2021 im Sunshine-Studio, um ihre Parts einzusprechen.

Abends ab 19.00 Uhr – am Wochenende bereits ab mittags – wurde gearbeitet und alle waren mit vollem Einsatz bei der Sache.

Von Barbara und Marco noch einmal ein riesiges Dankeschön für die Mühe, die Ernsthaftigkeit, die tolle Arbeit und den Spass, den ihr alle uns gebracht habt.

Danke an:

Walter – Barbara – Michael – Gabi – Raffy – Patrick – Ulrich – Goofy – Laurin – Daniel – Fabian – Manuel – Stefan – Verena – Sala – Windi – Luki – Domme – Peisi – Fux – DJ Fullquer – Paul – Peter – das Oberzebra – Heisi – Martin – Felix – Angelika – Leonie

Den Sunshine-Community- Song zum Streamen und Downloaden findet ihr auf ITunes, spotify, youtube, amazon music und weiteren Portalen. Viel Spass damit!