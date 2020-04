Was genau ist das TCM-Powerpaket?

Das TCM-Powerpaket ermöglicht eine schnelle und komfortable TCM-Schulung von überall aus. Du kannst ganz bequem von Zuhause aus die Schulung genießen und die Videos immer wieder abspielen so oft du willst. Mit dem hochwertigen Inhalt stellen wir sicher, dass du dein Wohlbefinden und dein Wissen aufs nächste Level bringst.

Wie funktioniert das genau mit dem online, muss ich da zu gewissen Zeiten online sein, oder kann ich mir das individuell aneigenen?

Du kannst das TCM-Powerpaket jederzeit ansehen und so oft du willst. Weiters bleibt es dir frei wo du das Online-Seminar ansiehst und in welchen Tempo du vorangehst. Das einzige was du benötigst ist eine Internetverbindung.

Wie lange gilt das heutige Sonderangebot noch?

Aufgrund der Einführungsphase möchte ich ein besonders günstiges Angebot machen. 30 Pakete gibt es zu haben, weil wir besonders überzeugen möchten und sicherstellen wollen, dass du es auf jeden Fall ausprobierst. Du wirst begeistert sein! Dieses besondere Angebot ist also stark limitiert.

Was ist der größte Vorteil von unserer TCM-Ausbildung?

„Die große energetische Hausapotheke nach TCM“ ist darauf aus, Kunden von zuhause aus richtig hochwertig weiterzubilden. Wir verwenden ausschließlich Anleitungen aus der Praxis die auch funktionieren – und das ist nachgewiesen. Ein großer Gewinn ist dabei das erlernen der Zungenanalyse. Mit diesem Modul kannst du deine Ernährung genau auf dich abstimmen. Du wirst die Vorteile erfahren.