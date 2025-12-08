Lokales und mehr!

Die Höllenschlucht Krampus aus Lana im Radio Sonnenschein Studio – Fotos

by Radio Sonnenschein

Am Freitag 5. Dezember 2025 hatten wir im Radio-Sonnenschein-Studio ganz besonderen Besuch:
Die Höllenschlucht Krampus aus Lana standen plötzlich vor der Tür und sorgten für ordentlich Überraschungsmomente.
Moderatorin Barbara wurde völlig unerwartet „heimgesucht“ – natürlich mit viel Humor, guter Stimmung und einem Hauch vorweihnachtlichem Schaudern.

https://www.hoellenschluchtkrampus.it/home/

