Die Höllenschlucht Krampus aus Lana im Radio Sonnenschein Studio – Fotos

Am Freitag 5. Dezember 2025 hatten wir im Radio-Sonnenschein-Studio ganz besonderen Besuch:

Die Höllenschlucht Krampus aus Lana standen plötzlich vor der Tür und sorgten für ordentlich Überraschungsmomente.

Moderatorin Barbara wurde völlig unerwartet „heimgesucht“ – natürlich mit viel Humor, guter Stimmung und einem Hauch vorweihnachtlichem Schaudern.

https://www.hoellenschluchtkrampus.it/home/

Alle Fotos: Web Artwork