Die Impfkampagne 2021 schreitet jetzt in Südtirol mit Hochdruck voran

Am Donnerstag 6. Mai 2021 wurden über 5.000 Impfdosen innerhalb nur eines Tages verimpft. Mit über 12.000 Dosen in den letzten 3 Tagen wurde ein neuer Rekord erreicht. Mit Stand gestern beträgt die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen 211.966.

In der Zwischenzeit haben über 150.000 Südtirolerinnen und Südtiroler ihren ersten Stich erhalten und verfügen damit über einen wichtigen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. 63.350 Personen sind mittlerweile vollständig geimpft.

„Wenn wir bedenken“, so Landesrat Thomas Widmann „dass allen Menschen in Südtirol ein breites Testangebot mit kostenlosen Nasenflügeltests zur Verfügung steht und gleichzeitig über 150.000 zumindest mit einer Dosis geimpft sind, zu denen noch eine große Anzahl an Genesenen dazukommt, so können wir mit einem gewissen Optimismus in Richtung Sommer blicken. Dennoch ist es wichtig, weiterhin die bekannten AHA Regeln – Abstand – Hygiene – Maske – einzuhalten, um die Infektionszahlen auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.“

Mit Stand 6. Mai 2021 sind in Südtirol insgesamt 211.966 Impfdosen verabreicht worden, damit sind im Vergleich zur Vorwoche 25.258 dazugekommen. 14.512 haben diese Woche ihre erste Impfung erhalten und 10.746 haben mit Erhalt der Zweitdosis ihren Impfzyklus abgeschlossen.

Bei der Altersgruppe der Menschen über 80 haben mittlerweile 26.330 ihre erste Impfung erhalten, zählt man die Anzahl der Vorgemerkten und die positiv Getesteten in den letzten 3 Monate dazu, hat die Impfkampagne damit 83,4% dieser Altersgruppe erreicht, bei den Über-70-Jährigen sind es 79,0%, in dieser Gruppe sind bis jetzt 34.076 Personen zumindest mit der ersten Dosis geimpft. Weiters sind 36.904 der Altersgruppe der 60-69-Jährigen mit der ersten Dosis geimpft, damit erreicht man einen Prozentsatz von 71,7%, inklusive der positiv Getesteten und Vorgemerkten.

Bei der Altersgruppe der 50-59-Jährigen, die seit Donnerstag 6. Mai 2021 Anrecht auf eine Coronaschutz-Impfung hat, besteht ein großes Interesse an den Impfungen. Bereits am erst möglichen Tag haben sich 8.701 Personen einen Impftermin gesichert. Bis heute (07. Mai) gingen mit Stand 12.00 Uhr 16.536 Anmeldungen ein, wovon 86% online getätigt wurden. Mit 16.00 Uhr haben sich 17.144 Personen angemeldet.

Daneben können sich nach wie vor all jene, die aufgrund einer chronischen Erkrankung eine Ticketbefreiung haben sowie Menschen mit Beeinträchtigungen zur Coronaschutz-Impfung vormerken.



Auf der Seite www.coronaschutzimpfung.it/de finden sich alle wichtigen Informationen zur Impfkampagne und Online-Anmeldungen sind dort jederzeit möglich.

Auch ist die Vormerkzentrale von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 0471/100999, jeweils von 8:00 – 16:00 Uhr erreichbar, wenn auch zu bedenken ist, dass derzeit ein sehr hoher Andrang besteht. Deshalb wird eine Online-Vormerkung sehr angeraten.

Zweitdosen des Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonals

Nächste Woche wird mit der Impfung der Zweitdosen des Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonals begonnen. Der geschäftsführende Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Pierpaolo Bertoli unterstreicht die Wichtigkeit der 2. Impfung: „Nach dem ersten Stich wird zwar ein gewisser Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf erlangt.

Es ist jedoch derzeit nicht bekannt wie lange dieser erste Schutz anhält. Nur durch die zweite Impfung kann der komplette Impfschutz aufgebaut werden. Laut derzeitigem Wissensstand werden auch gerade bei dem Impfstoff von AstraZeneca nach der zweiten Impfdosis weniger Impfreaktionen beobachtet als nach der ersten Impfung.“ Auch das wissenschaftlich-technische Komitee des Gesundheitsministeriums betont in der letzten Stellungnahme, dass es keine Hinweise für eine Änderung der Impfempfehlung hinsichtlich der 2. Impfung gibt.

Die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 06.05.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 211.966 (+ 25.258)

Erstdosis: 150.231 (+14.512)

Zweitdosis: 61.735 (+10.746)

vollständig geimpfte Personen: 63.350 (+11.240)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 26.330

Zweitdosis: 23.898

Vormerkungen: 189

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 34.076

Zweitdosis: 8.843

Vormerkungen: 705

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 36.904

Zweitdosis: 6.122

Vormerkungen: 2.364

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 20.465

Zweitdosis: 8.245

Vormerkungen: 8.701

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 20.000

Erstdosis: 16.481

Zweitdosis: 7.092

Chronisch kranke Personen

Diese Personengruppe umfasst ca.: 52.042

Erstdosis: 3.293

Zweitdosis: 382

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 12.219 (57,2%)

Mitarbeiter/innen des Sanitätsbetriebes (Stand 30.04.)

Diese Personengruppe umfasst: 10.778 Personen

Erstdosis: 9.008 Personen

Zweitdosis: 7.654 Personen

Gesamt geimpfte Personen: 9.008 (83,6%)

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 93.154

Zweitdosis: 58.233

abgeschlossene Impfzyklen: 62,5%

Moderna

Erstdosis: 8.412

Zweitdosis: 3.502

abgeschlossene Impfzyklen: 41,6%



Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 48.665

Zweitdosis: 0

abgeschlossene Impfzyklen: 0,00%

Erwartete Lieferungen (10.05. – 31.05.2021)

Pfizer BioNTech: 80.730 Dosen

Moderna: 13.640 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 2.750 Dosen

Johnson & Johnson: 0 Dosen

Insgesamt: 97.120 Dosen

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it