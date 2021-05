Die Natur ist Balsam für unsere Seele – diewurzel.com in Platzers/Tisens – Fotos

Die Natur ist Balsam für unsere Seele – diewurzel.com

„ Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ (Johann Wolfgang von Goethe).

Auf der Suche nach Entspannung, Gesundheit und Glück ist die Bedeutung der Natur immer mehr in den Fokus unserer Aufmerksamkeit gerückt.

Zahlreiche Studien aus Medizin und Psychologie, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt worden sind, belegen die positiven Auswirkungen der Natur auf unsere Gedanken, unsere Gefühle und unseren Körper. Aufenthalte im Freien reduzieren Schlafstörungen, verbessern die Konzentrationsfähigkeit und fahren unser Stress- und Alarmsystem herunter. Wir müssen nicht stundenlang draußen sein, um in den Genuss dieser wohltuenden Wirkungen der Natur zu gelangen.

20-30 Minuten unter offenem Himmel mit Sonnenschein und Bewegung genügen, die Stimmung zu heben, die Gedanken zu lichten und dem Körper etwas Gutes zu tun. Nach einem Abstecher im Grünen kehren wir entspannter und mit neu gewonnenen Energien zu den auf uns wartenden Aufgaben zurück.

Weitere positive Effekte eines Aufenthaltes im Freien sind die Linderung von Atemproblemen und Lungenkrankheiten sowie das Senken von Bluthochdruck und Zuckerwerten. Das Immunsystem wird angekurbelt, unsere Selbstheilungskräfte aktiviert.

Außerdem kann nach einem Tag im Wald die Bildung der natürlichen Abwehrzellen im Blut bis zu 40% zunehmen. Dieser Effekt hält etwa 2 Wochen lang an und schützt uns so vor Erkrankungen. Allein diese Gründe sollten uns dazu animieren, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen.

Auch für Kinder und Jugendlichen hält die Natur viele Geschenke bereit. Diverse Studien konnten nachweisen, dass der Aufenthalt in freien Naturräumen eine Abschwächung der Symptome von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom) hervorruft und das kreative Spiel fördert. Schaffen wir für uns und unsere Kinder mehr Gelegenheiten, draußen zu sein, zu spielen und zu ruhen.

Die Natur belebt, die Natur heilt, die Natur spendet Ruhe, die Natur lindert Symptome… Es ist erstaunlich wie viel wir von Mutter Natur erhalten, wir müssen sie nur aufsuchen und uns in ihren Schoß legen, um in den Genuss ihrer Gaben zu gelangen.

