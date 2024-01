Die Rolle der Digitalisierung bei der Urlaubsplanung

Die Reisebranche wird immer digitaler. Das betrifft nicht nur die Anbieter, sondern auch die Nutzer. Diese setzen vermehrt auf digitale Kanäle, um Reisen zu finden, zu buchen und durchzuführen. Unter anderem sind Onlinebewertungen, mobile Apps und Onlinekarten für die Reiseplanung hilfreich. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Bereiche vor, in denen die Digitalisierung die Urlaubsplanung vereinfacht.

pixabay.de © Edeltravel_ CCO Public Domain

Die meisten Menschen nutzen heutzutage digitale Kanäle und Hilfsmittel bei der Urlaubsplanung.

Online nach passenden Reisen suchen

Die Zeiten, in denen die meisten Menschen in ein Reisebüro gegangen sind, um eine Reise zu buchen, sind vorbei. Heutzutage gibt es eine beachtliche Zahl an Online-Anbietern, die eine Übersicht über unterschiedliche Reiseangebote bereitstellen. Hier kann man nach Regionen, Unterkünften oder Sehenswürdigkeiten suchen, die einen besonders interessieren. Die einzelnen Angebote stehen dann einander gegenüber, sodass das Vergleichen und Auswählen besonders leicht fällt. Auf diese Weise wird man unabhängig von externen Dienstleistern und kann sich seinen persönlichen Traumurlaub suchen beziehungsweise zusammenstellen.

Bei einer solchen Online-Recherche bietet es sich an, nicht auf einen digitalen Kanal allein zu setzen. Es gibt ganz unterschiedliche Vergleichsportale, auf die man bei der Suche zurückgreifen kann. Außerdem ist es ratsam, die Webseiten der jeweiligen Anbieter in den Blick zu nehmen, um deren Angebote realistisch einschätzen zu können. Mit dieser Strategie findet man beispielsweise einen Urlaub in der Nähe von Meran, der nicht nur tolle Erlebnisse, sondern auch einen großartigen Service zu bieten hat.

Reisen bequem buchen

Ein weiterer Vorteil bei Online-Kanälen und Reiseportalen besteht darin, dass man Reisen bequem online buchen kann. Es ist nicht nötig, in ein Reisebüro zu gehen oder einen Anbieter zu kontaktieren. Dort, wo man die Informationen findet, kann man in der Regel gleich die Reise festmachen. Das spart eine Menge Zeit und Mühe und die Übertragung der Buchungsdaten ist ausgesprochen sicher und zuverlässig.

Durch solche einfachen Buchungsprozesse ist es möglich, die Reisen zu individualisieren. Sowohl bei der Zimmersuche als auch bei der Buchung von Attraktionen kann man die persönlichen Wünsche genau angeben und bekommt passgenaue Angebote bereitgestellt. Das betrifft unter anderem das Essen. Wer sich vegetarisch ernährt oder eine Allergie hat, kann individuelles Essen buchen und die Reise perfekt auf sich und seine ganz eigenen Bedürfnisse zuschneiden.

Onlinebewertungen nutzen pixabay.de © Tumisu CCO Public Domain

Onlinebewertungen sind eine gute Orientierung bei der Auswahl von Reiseanbietern.

Früher war es üblich, bei der Buchung einer Reise den Empfehlungen der Mitarbeiter im Reisebüro oder von Freunden und Familienmitgliedern zu vertrauen. Man verschaffte sich einen grundsätzlichen Eindruck von den Reiseangeboten, ließ sich ansonsten aber weitestgehend von dem überraschen, was einen erwartet hat. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Bewertungsplattformen, auf denen ehemalige Reisende ihre Erfahrungen mit einem Anbieter schildern. So bekommt man einen viel breiteren Eindruck davon, was man von einer bestimmten Reise zu erwarten hat.

Solche Onlinebewertungen sind bei der Auswahl eines Urlaubs eine große Hilfe, müssen allerdings sinnvoll genutzt werden. So gibt es einige Urlauber, die grundsätzlich an allem etwas auszusetzen haben und aus Prinzip schlechte Bewertungen abgeben. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass einige Anbieter positive Rezensionen kaufen, um sich in einem besonders guten Licht darzustellen. Seriöse von unseriösen Bewertungen zu unterscheiden und einschätzen zu können, auf welche Erfahrungen man sich wirklich verlassen kann, ist daher eine wichtige Medienkompetenz.

Mobile Apps verwenden

Es gibt einige mobile Apps, mit denen die Reiseplanung besonders gut funktioniert. Diese bieten eine Vielzahl von Informationen zu unterschiedlichen Reisezielen und helfen dabei, besonders interessante Sehenswürdigkeiten zu finden und vor Ort zurechtzukommen. Manche Apps sind in der Lage, die Kommunikation mit den Einheimischen zu unterstützen, andere helfen durch Währungsrechner dabei, möglichst kein Geld zu verlieren.

Es gibt aber auch seitens der Anbieter viele Apps, auf die zurückgegriffen werden kann. So hat man stets den Überblick über die Flugbuchungen, die Hotelreservierungen und die gebuchten Aktivitäten vor Ort. Man benötigt beispielsweise kein ausgedrucktes Ticket mehr, sondern sämtliche bürokratischen Aufgaben werden digital erledigt. Wichtig ist es, bei der Auswahl mobiler Apps darauf zu achten, dass diese von vertrauenswürdigen Quellen stammen und der Datenschutz großgeschrieben wird.

Onlinekarten für eine leichte Navigation

Es ist nicht immer leicht, sich in einer unbekannten Umgebung zurechtzufinden. Das gilt insbesondere dann, wenn man die Sprache vor Ort nicht beherrscht. Deswegen ist es eine gute Idee, sich bereits im Vorfeld mit dem Urlaubsort und Möglichkeiten zur Navigation zu beschäftigen. Wer einen Mietwagen buchen möchte, kann die gängigsten Strecken und sinnvollsten Verbindungen zu Sehenswürdigkeiten heraussuchen. Andere setzen sich mit dem ÖPNV vor Ort auseinander oder suchen besonders schöne Radstrecken.

Im Internet gibt es eine beachtliche Anzahl an Onlinekarten, auf die für die Navigation zurückgegriffen werden kann. Diese bieten Echtzeit-Verkehrsinformationen oder informieren über das aktuelle Wetter am Urlaubsort. Somit fällt es Urlaubern leicht, ihre Zeit vor Ort sinnvoll zu planen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, wenn Verkehr, Wetter oder andere Umstände einen Ausflug erschweren oder unmöglich machen.

Tickets für Sehenswürdigkeiten buchen und nutzen

Wer an einem Urlaubsort eine Sehenswürdigkeit besuchen möchte, muss häufig viel Geduld mitbringen. Es gibt oft lange Schlangen vor den Ticketschaltern, wodurch es eine Weile dauert, bis man ein benötigtes Ticket bekommt. Anders sieht das aus, wenn man sogenannte E-Tickets verwendet. Diese kann man bereits zu Hause buchen, wenn man weiß, an welchem Tag man welche Sehenswürdigkeiten besuchen möchte. Das spart eine Menge Zeit und Stress.

Außerdem passiert es durch solche digitalen Lösungen nicht, dass man ein Ticket zu Hause oder im Hotel vergisst. Das Smartphone hat man eigentlich immer dabei und kann somit auf alle gebuchten Tickets jederzeit zurückgreifen. Überdies ist die Kontrolle solcher E-Tickets ausgesprochen einfach, sodass man innerhalb kürzester Zeit zu der jeweiligen Sehenswürdigkeit kommt und diese bestaunen kann.

Fazit: digitale und analoge Kanäle miteinander kombinieren

Es gibt nach wie vor eine Vielzahl analoger Kanäle, über die man einen Urlaub organisieren und buchen kann. Die digitalen Lösungen sind allerdings eine gute Ergänzung, die eine Menge Zeit und Mühe einsparen und speziell vor Ort ausgesprochen praktisch sind. Deswegen ist es eine gute Idee, bei der Urlaubsplanung digitale und analoge Kanäle zu kombinieren, um das Beste aus beiden Welten für sich zu nutzen.