Die schönsten Urlaubsregionen in Südtirol – hier fühlen Sie sich wie zu Hause

Südtirol in Italien gehört zu den beliebtesten Touristenhotspots nahe Deutschland und bietet für jeden Geschmack die richtigen Abenteuer an. Ob ruhiger Wanderurlaub oder aktives Sporterlebnis, hier ist alles möglich. Die große Vielfalt sorgt dafür, dass Sie nicht nur allein, sondern auch mit der Familie oder mit Ihren Freunden auf Reisen gehen können. Wir stellen Ihnen die schönsten Regionen Südtirols vor, die Sie bei Ihrer nächsten Urlaubsreise unbedingt in die engere Zielauswahl nehmen sollten.

Pixabay © kordi_vahle CCO Public Domain

Glasklare Bergseen sind ein wichtiger Bestandteil der Südtiroler Alpenlandschaft.

Das Passeiertal für Sport, Erholung und Naturverbundenheit

Das Passeiertal ist eine der größten und abwechslungsreichsten Regionen Südtirols und bietet mit den vielfältigen Orten Abenteuer für die ganze Familie an. Im Passeiertal empfehlen wir das Bad Fallenbach als Unterkunft, denn hier wird familiäre Gastfreundlichkeit großgeschrieben. Mit der ganzen Familie sind Sie hier herzlich willkommen und können in der Region viele Ausflüge und Abenteuer genießen:

Ausritte auf kinderfreundlichen Haflingerpferden

Angelerfahrungen am großen Fischteich in St. Leonard

Besuche im höchstgelegenen Bergwerk des europäischen Staats

Canyoning und Tarzaning im Erlebnispark Passeiertal

Die in der Natur gelegene Region Südtirols bietet für jeden Tag neue und abwechslungsreiche Ausflüge an. Sehenswert sind hier nicht nur Naturmonumente wie der Passeier Wasserfall, sondern auch die zahlreichen Museen in der Region. Das milde Klima in dieser Region Tirols sorgt dafür, dass hier auch Kinder und Senioren einen beschaulichen Urlaub verbringen können.

Zu Besuch am Pragser Wildsee – im Sommer ein echter Traum

Die Sonne versorgt Sie mit Vitamin D und guter Stimmung, das klare Wasser des Pragser Wildsees kühlt Sie nach einem erholsamen Sonnenbad am. Die idyllische Lage inmitten der schroffen Felsformation bietet einen eindrucksvollen Anblick. Die kleine Holzhütte auf den hohen Stegen ist eine sympathische Möglichkeit der Einkehr und stellt gleichzeitig ein schönes Fotomotiv dar.

Der glasklare Bergsee spiegelt sich in einer wunderschönen Kitsch-Kulisse wider und mit seinen flach abfallenden Stränden ist er im Sommer ideal für Badespaß mit der ganzen Familie geeignet. Wenn Sie es etwas ruhiger angehen möchten, kann ein Spaziergang rund um den See für eindrucksvolle Panoramen und Entspannung sorgen.

Brixen im Süden bietet eindrucksvolle Blicke auf die Weinberge

Das kleine Städtchen Brixen liegt eingebettet in einem atemberaubenden Bergpanorama und erlaubt zugleich den Blick auf die Weinberge. Das historische Zentrum ist immer einen Besuch wert, vor allem die alten und inhabergeführten Restaurants begeistern Jung und Alt jedes Jahr aufs Neue. Kultureller Hunger wird im Kloster Neustift gestillt, eines der wichtigsten Klöster in ganz Südtirol.

Da Wandern die Gesundheit fördert, sollten Sie einen Ausflug auf die Plose, den Hausberg Brixens unternehmen und sich vom beeindruckenden Bergpanorama verzaubern lassen. Möchten Sie es hingegen einfacher haben, fahren Sie mit der Kabinenseilbahn aufwärts und genießen eine kleine Nachmittagstour in hübscher Umgebung. Insgesamt beträgt die Höhe der Plose rund 2.447 Meter, es empfiehlt sich hier eine gute Kamera mitzuführen.

Auf den Spuren von Reinhold Messner – das höchste Museum Südtirols

Reinhold Messner ist für seine Ausdauer beim Bergsteigen bekannt und so wundert es nicht, dass die Messner Mountain Museen in luftiger Höhe zu finden sind. Bei Bruneck auf dem Kronplatz gelegen befindet sich das höchste Museum Südtirols und beeindruckt mit dem Themenschwerpunkt Alpinismus. Das Gebäude wirkt fast wie ein Fremdkörper, begeistert seine Besucher aber durch die Einzigartigkeit. Es wurde von einer Stararchitektin entworfen und dient nun ausschließlich der Unterbringung von Messners Ausstellungen.

Das Bergpanorama verleiht der gesamten Kulisse ein besonders Flair. Von dort oben können Sie den Sonnenaufgang bewundern oder sich beim Sonnenuntergang auf einen einsamen Felsvorsprung zurückziehen. Bergsteigerfreunde sollten sich den Anblick des Museums und seine spannende Ausstellung nicht entgehen lassen.

Pixabay © FrankBeckerDE CCO Public Domain

Die Dolomiten gehören zu den wichtigsten Gebirgen in ganz Europa.

Die größte Hochalm Europas – zu Besuch auf der Seiser Alm

Wenn Sie schöne Ausblicke zu schätzen wissen, müssen Sie einen Ausflug zur Seiser Alm unternehmen. Hier erwartet Sie ein 360 ° Grad Panorama mit Motiven, die keine Postkarte so schön zaubern könnte. Die Weidelandschaft rund um die Alm ist ideal für Ausflüge mit dem Mountainbike oder zu Fuß, auch gemütliche Spaziergänge zwischen den einzelnen Almhütten sind möglich.

In den Wintermonaten ist die Seiser Alm eine der beliebtesten Abfahrtspisten für Wintersportler, in den Sommermonaten wird vor allem die Gipfeltour sehr häufig genutzt. Wenn Sie mit der Familie unterwegs sind, können Sie gemeinsam mit den Kindern das Panorama genießen und bei gemütlichen Spaziergängen an der frischen Luft eine ganz neue Region kennenlernen.

Zu Besuch in Bozen – inklusive Ausblick vom Hausberg

Als Hauptstadt Südtirols ist auch Bozen immer einen Besuch wert. Hier pulsiert das Leben inmitten eindrucksvoller Weinberge. Traditionsreiche Geschichte, typisch italienische Lebensart und die weite Kultur des Alpenlandes dominieren das Gesamtbild. Rund 100.000 Menschen leben in Bozen, ganz besonders sehenswert ist das mittelalterlich gehaltene Stadtzentrum.

Ein wichtiges Ausflugsziel ab Bozen ist der Hausberg Ritten, der schon vor vielen Jahrhunderten von den Italienern und Tirolern der Region bewandert wurde. Heute müssen Sie nicht mehr zu Fuß aufsteigen, sondern können die Rittner Seilbahn nehmen und dort innerhalb von zehn Minuten zum Hochplateau fahren. Sie haben nun die Möglichkeit, in die beliebte Rittenbahn umzusteigen oder zu Fuß eine anspruchsvolle Wanderung zu unternehmen.

Fazit: Südtirol ist das Paradies für Familien direkt vor der Tür

Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Anfahrt nach Südtirol nicht weit. Dennoch zeigt sich hier eine völlig andere und erlebenswerte Kultur, die den Urlaub bereichert. Tirol und insbesondere der Süden gehören bei den Deutschen, aber auch bei Österreichern und Schweizern zu den beliebtesten Regionen für einen beschaulichen Familienurlaub oder einen Abenteuerurlaub mit Freunden.