Die Sunshine-Community hat jetzt ihren eigenen Song

Jetzt ist er da – unser eigener Song: Max Optimus & The Sunshine Community: „We are one“

Am Freitag 11.06.2021 um 08:45 Uhr ging er das erste Mal in der Morningshow on air und die ersten Reaktionen waren für Moderatorin Barbara Bonmann und Produzent Max Optimus mehr als eine Bestätigung, dass die Entscheidung für den Song die richtige gewesen ist.

Von „Radio Sunshine = Musik = Emotion = Stimmung = we are one = Gänsehaut pur speziell die Leony. Danke für die tolle einmalige Erfahrung ich glaube wir können alle mächtig stolz sein“ über „Super Arbeit Geniales Lied“ bis hin zu „GENIAL!!! Absolut geiler Song! Mir kamen die Tränen“ rauschten jede Menge positive Reaktionen ins Studio.

Knapp acht Wochen hat es gedauert von der ersten Idee bis zum Release. Dahinter stecken unzählige Arbeitsstunden – vor allem für unseren Produzenten.

Hart gearbeitet haben aber ganze viele an dem Song, schließlich ist er ein Gemeinschaftsprojekt der Sunshine-Community.

24 HörerInnen und sechs Mitglieder des Radioteams

24 HörerInnen und sechs Mitglieder des Radioteams standen stellvertretend für die gesamte Community am Mikrofon im Aufnahmestudio und gaben ihr Bestes.

26 Stimmen schafften es letztlich in den Song und damit hat Radio Sunshine nun tatsächlich als erster Sender seine eigene Hymne, die genau für das steht, was dieses Radio auszeichnet: Team und HörerInnen machen gemeinsam „Sunshine“ und alle – wie verschieden sie auch sind – verstehen sich als feste Gemeinschaft, in der jede(r) einen gleich wichtigen Platz einnimmt.

Ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitwirkenden in der Reihenfolge ihres Auftretens:

Walter (Chef der Truppe und einmalige Radiostimme)

Laurin (ein König am Mikrofon)

Raffy (alles andere als Standard)

Oberzebra (unterhaltsamstes mobiles Außenstudio ever)

Angelika (beste Privatbäckerei fürs Sunshine-Team)

Fulquer (Guinessbuch-verdächtig lange Grußliste)

Felix (voll verdientes Schoko-Eis für diese Leistung)

Paul & Peter (coolste Zwillinge in ganz Passaier)

Domme (die größte Klappe)

Sala & Windi (unschlagbares Traktorboys–Team)

Barbara (Völlans bester Musikgeschmack)

Michael (einmaliges Spongebob- und Micky Mouse -Double)

Ulrich (volkstanzender Rockmusik-Fan)

Verena (Wunschexpertin für deutschsprachige Songs)

Fux (ohne Fuchsschwanz keine Arbeit)

Patrick (Fix-Bucher des 09:05 Uhr-Wunsches)

Manuel (Daniels Sidekick mit Futtervorräten für alle)

Fabian (Blauburgunder-Experte im Zeitenrausch)

Leonie (Gänsehaut-Garantin)

Martin (bester Themenwoche-Wünscher)

Gabi (Soulsister)

Stefan (jazzender News-Anchorman)

Daniel (ideensprühender Band- und Eishunter)

Barbara („Immer-Gute-Laune“- Morgenfee)

und als ausführender Produzent:

Marco (unglaublicher Regisseur des Sunshine-Song-Kosmos)

Genauso gut wie alle anderen, aber leider aus kompositorischen Gründen nicht im Song waren:

Goofy (Mann der coolen Morgen-Sprüche)

Peisi ( alias Poaschi, Hauptsache mit „P“ fängt‘s an)

Luki ( Hydi-Mann für alle Fälle)

Heisi (einziger Sunshiner mit eigenem Fanclub)

nicht zu vergessen:

Praktikant Raphael (1a-Kabelmeister und Dauer-Optimist)

Unsere Sunshine-Hymne läuft bereits ab heute als neuer „Powersong der Woche“, kann natürlich gewünscht werden, ist auf YouTube unter „Max Optimus & The Sunshine Community: „We are one“ zu finden – und wird in Kürze auch auf Spotify und iTunes zur Verfügung stehen.



Hört ihn, teilt ihn, sprecht ihn mit, tanzt ihn, feiert ihn und vergesst nicht: Die Sunshine-Community, das sind wir alle – WE ARE ONE!

(BB)