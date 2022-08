Die Sunshine-Eiszeit 2022 ist zu Ende.

Von Anfang Juni bis Ende August wurden jeden Mittwoch und Freitag nachmittags in „Bei Anruf Hit“ etliche Gutscheine verquizzt, die unser Eis-Hunter Daniel für die Sunshine-Community im Vorfeld „erjagt“ hatte.

Mehr als 250 Gutscheine verließen in dieser Zeit das Studio und haben hoffentlich alle GewinnerInnen glücklich ihr Eis genießen lassen.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten Eisdielen, die heuer so großzügig an die Community gespendet haben.

(in alphabetischer Reihenfolge):

Alex in Kaltern

Caramel in Eppan

Felicita in Terlan

Flora in Lana

Happy Ice in Meran

La Venostana in Schlanders

Mawis Backstube in Lana

Mozart in Eppan

Ortler in Schlanders

Pichler in St.Leonhard Pass.

Sabine in Meran und Dorf Tirol

Sader in Lana

Sonja in Burgstall

Theiner in Obermais

Tschelatti in Lana

Wieterer in Terlan