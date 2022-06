Die Sunshine Eiszeit 2022 startet

Auch in diesem Jahr stellen etliche Eisdielen im Land der Susnhine Community Eisgutscheine zur Vrfügung. Mit 1. Juni 2022 können diese wieder mittwochs und freitags Nachmittag in der Radiosendung „Bei Anruf Hit“ gewonnen werden. Die Gutscheine-Codes werden wie immer über WhatsAPP an die Gwinner verschickt und können so problemlos eingelöst werden.

Unser Ice-Hunter Daniel hat auch heuer wieder vollen Einsatz gezeigt und knapp 300 Gutscheine einsammeln können. 18 Eisdielen beteiligen sich an der Aktion. Radio Sonnenschein sagt im Namen der Community „Herzlichen Dank“ dafür.

Mit dabei sind 2022:

Alex Kaltern

Caramel Eppan

Mozart Eppan

Felicita Terlan

Wieterer Terlan

Sonja Burgstall

Flora Lana

Tschelatti Lana

Mawis Backstube Lana

Sader Lana

Ortler Schlanders

La Venostana Schlanders

Pichler Passeier

Sabine Dorf Tirol

Sabine Meran Galileistraße

Sabine Meran Garibaldi

Happy Ice Meran

Theiner Meran Obermais

Viel Spass und Glück beim Gewinnen Sunshine-Community, lasst es euch schmecken!!!