Die Teilnehmer der Gedächtnisfahrt „Gemeinsam um den 2. August 1980 nicht zu vergessen“ sind in Bozen gestartet

Ziel ist am 2. August 2022 Bologna

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedächtnisfahrt, die von Sonia Zanotti organisiert wurde, waren am Donnerstag 28. Juli 2022 am Brenner gestartet und in den frühen Abendstunden in Bozen eingetroffen. Am Freitag 29. juli 2022 früh wurden sie am Waltherplatz von Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi verabschiedet. Zunächst durchquerten sie auf den Radwegen die Stadt und fuhren dann in Richtung Süden weiter. Dabei wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Organisationen und Vereine begleitet (ANPI Sektion Bozen, ARCI Bolzano/Bozen, Centaurus Arcigay Südtirol, Incontriamoci APS, Bersaglieri, FIAB Südtirol und italienischer Verband der Blinden und Sehbehinderten).

Die Gedächtnisfahrt findet heuer bereits zum 41. Mal statt. Sie steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Bozen und des Vereins „Familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980“ und wurde von der Organisation „Coordinamento staffette podistiche per Bologna per NON dimenticare il 2 agosto 1980“ organisiert.

Vor 15 Jahren hat sie ihren Parcours bis nach Südtirol ausgedehnt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten an den blutigen Anschlag am 2. August 1980 am Bahnhof von Bologna erinnern, bei dem 85 Menschen getötet und 200 verletzt wurden und der als einer der blutigsten Terroranschläge der Nachkriegszeit in Italien gilt. Die Gedächtnisfahrt soll aber auch ein Zeichen für alle Opfer von Terroranschlägen sein.

Vor der Etappe, die zunächst auf den Fahrradwegen durch Bozen führen wird, fand am Waltherplatz eine kleine Gedenkfeier statt. Der Bürgermeister von Bozen, Renzo Caramaschi hat dann das Startzeichen für die Teilnehmer/innen gegeben.