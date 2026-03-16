Die Web-App von Radio Sonnenschein

Web-Apps bieten entscheidende Vorteile wie Plattformunabhängigkeit (laufen in jedem Browser auf jedem Gerät), keine Installation erforderlich, geringere Entwicklungskosten (ein Code für alle Plattformen) sowie sofortige, zentrale Updates. Sie verbessern die Zusammenarbeit, sind sicher und benötigen keinen Speicherplatz auf dem Endgerät.

Sicherheit: Da sie in kontrollierten Serverumgebungen statt auf dem Endgerät laufen, sind Sicherheitslücken oft leichter zu beheben.

Zentrale Updates & Wartung: Updates werden serverseitig vorgenommen, sodass alle Nutzer automatisch immer die neueste Version verwenden, ohne manuelles Update.

Kosteneffiziente Entwicklung: Da nur eine einzige Codebasis für alle Plattformen gewartet werden muss, sind Entwicklung und Support günstiger als bei nativen Apps.

Keine Installation/Download: Nutzer können die App direkt über die URL aufrufen, was die Eintrittsbarriere senkt.

Plattformunabhängigkeit & Kompatibilität: Web-Apps funktionieren auf verschiedenen Betriebssystemen (iOS, Android, Windows) via Browser, ohne dass für jede Plattform eine eigene App entwickelt werden muss.

https://onair.sunshine.it kann auf dem Handy als „Web-App“ auf dem Startbildschirm gespeichert werden, um sie schnell und ohne Browser-Adressleiste zu öffnen.

Dies funktioniert sowohl auf Android-Handys als auch auf einem iPhone-Handy.

Auf Android (z.B. mit Google Chrome, Brave, Firefox, Opera, Iron usw.)

Chrome öffnen und die gewünschte Webseite aufrufen: https://onair.sunshine.it

Oben rechts, oder unten auf das Dreipunkt-Menü (⋮) tippen.

„Zum Startbildschirm hinzufügen“ auswählen.

Der App einen Namen geben und auf „Hinzufügen“ tippen.

Auf dem iPhone/iPad (mit Safari, Firefox usw.)

Safari öffnen und die gewünschte Webseite aufrufen: https://onair.sunshine.it

Unten in der Mitte auf das Teilen-Symbol (Quadrat mit Pfeil nach oben) tippen.

Im Menü nach unten scrollen und „Zum Startbildschirm“ auswählen.

Hinweis: Falls die Option nicht erscheint, ganz unten auf „Aktionen bearbeiten“ tippen und dort „Zum Startbildschirm hinzufügen“ auswählen. Auf „Hinzufügen“ tippen.

Grosser Vorteil der Web-APP: sie muss nicht im Handysystem integriert werden und man hat immer die aktuelle Version da sie serverseitig (in diesem Fall von Radio Sonnenschein aktualisiert wird). Es wird kein Speicherplatz wie bei einer echten App aus dem App Store verbraucht.