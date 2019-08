Florians Wetterseite – minimeteorologe.de

Wetterstation am Marlinger Berg

Seit Freitagabend (23. August 2019) hat am Marlinger Berg Florians zweite Wetterstation ihren Betrieb aufgenommen. Die Station befindet sich auf rund 810 m Höhe beim Eichmannhof in Marling (eichmannhof.com/de/) und misst die Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck, die Windgeschwindigkeit, die Windböen und den Niederschlag. Die Station befindet sich derzeit in einer Testphase und wird auf die Richtigkeit der Daten überprüft.

Aktuelle Wetter-Daten aus Marling findet ihr auf seiner Internetseite minimeteorologe.de

Er heißt Florian, kommt ausMarling (Südtirol), ist 17 Jahre alt und besucht die 3. Klasse der Wirtschaftsfachoberschule (WFO) Meran. Bereits seit seiner frühesten Kindheit beschäftigt er sich mit dem Wetter und freut sich, sein Hobby nun auch im Internet vorstellen zu können.

Webseite: minimeteorologe.de

Facebook: https://www.facebook.com/FloriansWetterseite

Florian Schmalzl aus Marling