Die Winterzeit kommt zurück – Zeitumstellung

Die Winterzeit kommt zurück: Die Zeiger werden zurückgedreht, die Menschen schlafen eine Stunde länger, und es wird früher dunkel.

In der Nacht von Samstag, dem 30., auf Sonntag, den 31. Oktober, kehrt die Winterzeit zurück: Um 3 Uhr am Sonntagmorgen wird die Zeit auf 2 Uhr zurückgestellt. Bei Uhren muss man daran denken, die Zeiger physisch eine Stunde zurückzustellen, während Smartphones und Computer keine Probleme haben sollten, da sie sich normalerweise selbst einstellen, wenn die Zeit umgestellt wird.

Mit der Umstellung auf die Winterzeit geht die Sonne eine Stunde früher unter, aber dafür gibt es am Morgen eine Stunde mehr Tageslicht. Ausserdem werden die Menschen eine Stunde länger schlafen können. Die Winterzeit bleibt bis zur Nacht von Samstag, 26. auf Sonntag, 27. März 2022 in Kraft. Die Umstellung von der Sommerzeit auf die Winterzeit findet nicht nur in Italien statt: Die meisten westlichen Länder tun dies ebenfalls, während in Russland, Argentinien, Indien und Teilen Australiens die Sommerzeit nicht zur Anwendung kommt.