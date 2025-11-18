Dieter Bohlen rechnet ab: Der Pop-Titan zerlegt Deutschlands Regierung im Klartext-Interview! – Video

Dieter Bohlen hat Dominik Kettner von Kettner-Edelmetalle (Gold & Silber) ein Interview gegeben.

Dieter Bohlen über deutsche Politik, Brandmauern, Enteignungen und echten Vermögensschutz – ein Interview im absoluten Klartext!

Deutschlands Pop-Titan schlägt Alarm: Dieter Bohlen so offen, schonungslos und ungebremst wie noch nie!



In diesem exklusiven Gespräch zerlegt er die aktuelle Politik, spricht von einer Regierung, die „blockiert statt führt“, und zeichnet ein dramatisches Bild vom Zustand des Landes.

Vom schleichenden Ende des Mythos Made in Germany, über die fatalen Kurswechsel in der Russland-Politik, bis hin zu der Furcht vor einer schleichenden Enteignung der Bürger – Bohlen spricht das aus, was viele nur denken.

Ein Interview wie ein Paukenschlag.



Ungefiltert. Direkt. Und brandgefährlich ehrlich.

Video