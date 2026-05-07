DigiPoints: Bis Ende des Jahres in Großteil der Gemeinden verfügbar ­

Ausbau des Beratungsnetzwerks zu digitalen Themen schreitet voran – Agentur für ein digitales Südtirol (ADAS) des Landes informiert die Gemeinden über die Aktivierungsmöglichkeiten

(LPA). In 94 der 116 Südtiroler Gemeinden soll es bis Ende des Jahres einen sogenannten DigiPoint geben. Dabei handelt es sich um kostenlose Anlaufstellen, die Bürgerinnen und Bürgern in digitalen Belangen weiterhelfen. Vor kurzem hat die Agentur für ein digitales Südtirol des Landes mit Unterstützung des Gemeindenverbandes interessierte Gemeinden und digitale Tutoren und Tutorinnen darüber informiert, wie die Einrichtung und Durchführung der Beratungsdienste erfolgt und welche Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind.

„Dank eurer Unterstützung ist es gelungen, das als PNRR-Projekt gestartete Vorhaben zu dem zu machen, was es heute ist“, betonte Josef T. Hofer, der Direktor der Agentur für ein digitales Südtirol (ADAS) und der Abteilung Informatik zu Beginn des Treffens. Auch nach Ende der Finanzierung durch den Wiederaufbau- und Resilienzfonds PNRR sei der weitere Ausbau des erfolgreichen Projekts jetzt gesichert. „DigiPoints sind im Bereich der Digitalisierung essenziell, um alle Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg der digitalen Transformation mitzunehmen“, ergänzte Hofer. Nun sei es wichtig, dass der Gemeindenverband und die Gemeinden das Netzwerk erweitern, um einen kapillaren Beratungsdienst zu errichten, der einfach, kostenlos und bürgernah ist.

Dominik Oberstaller, der Präsident des Gemeindenverbands, betonte, dass sich bereits zahlreiche Gemeinden um die Einrichtung des Dienstes bemüht hätten. „Ein Dank gilt auch den Tutorinnen und Tutoren, die den Ratsuchenden zur Verfügung stehen“, erklärte Oberstaller.

Bereits 12.000 Bürgerinnen und Bürger unterstützt

In den bereits eingerichteten DigiPoints wurden bislang über 12.000 Bürgerinnen und Bürger erfolgreich unterstützt; bis zum 30. Juni soll die Marke von 17.000 erreicht werden. Ziel ist es, schrittweise alle Gemeinden mitzunehmen und flächendeckend niederschwellige Zugänge zu digitalen Diensten zu schaffen. Im Rahmen des Treffens erhielten sie alle dazu notwendigen Informationen. Gemeinden sowie interessierte Tutorinnen und Tutoren sind eingeladen, sich aktiv am Ausbau der DigiPoints zu beteiligen und die digitale Teilhabe weiter zu stärken.

Informationen zu den DigiPoints oder zur Tätigkeit als Tutorin bzw. Tutor werden unter digipoint@provinz.bz.it oder auf der Homepage Netzwerk DIGI POINT und digitale Unterstützungsdienste erteilt. Bürgerinnen und Bürger, die den Dienst der DigiPoints nutzen möchten, können eine Beratung online vormerken.