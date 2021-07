Digitale Exzellenz: Sparkasse unter den Top-Banken in Italien

Eine bedeutende Anerkennung auf gesamtstaatlicher Ebene hat die Südtiroler

Sparkasse erhalten: Im Rahmen einer Studie des Deutschen Instituts für Qualität

und Finanzen (ITQF), das Unternehmen zum Thema „Digitale Exzellenz“ untersucht

hat, reiht sich die Sparkasse unter den Top-Banken in Italien ein.

In der Kategorie “Banken mit Filialen” findet sich die Sparkasse nämlich unmittelbar hinter

Credem und Intesa San Paolo an dritter Stelle. Es handelt sich um die dritte Auflage der

Studie „Digital Stars 2021/22“, die das ITQF durchgeführt hat, um Unternehmen mit der

höchsten Digitalisierung zu ermitteln: über 2.000 Firmen, unterteilt in Kategorien, wurden

analysiert. Untersucht wurden 438 Millionen Internetquellen in italienischer Sprache,

darunter soziale Medien, News-Portale, Foren, Videos usw..

Die 1,5 Millionen Zitate, die ausfindig gemacht wurden, sind anschließend gewichtet und nach Relevanz unterteilt worden. So konnte die Rangliste der 300 Digital Stars in Italien festgelegt werden.

„Diese Auszeichnung stellt eine Anerkennung unseres Einsatzes dar:

Die digitale Innovation bildet für unsere Bank einen wichtigen Bestandteil im Wettbewerb und in der

Kundenbeziehung. Wir investieren nachhaltig in neue Technologien sowie in die

entsprechende Ausbildung unserer Mitarbeiter. Gleichzeitig wollen wir unsere Rolle als

Bank festigen, wo der Kunde bestmögliche persönliche Betreuung erhält und von

innovativen Lösungen profitieren kann.

Dies haben wir auch in unserem jüngsten Strategieplan festgelegt,“ erklären Gerhard Brandstätter, Präsident, sowie Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generaldirektor der Sparkasse, und fügen hinzu:

„Die digitalen Kanäle der Sparkasse müssen flexibel, schnell, effizient und jederzeit

zugänglich sein, um die von der Bank angebotenen Dienstleistungen und Produkte auch

mittels Fernzugriff autonom in Anspruch nehmen zu können. Jüngstes Beispiel dafür ist

die innovative Plattform Sparkasse ON, mit der unseren Kunden ein leistungsfähiges und

dynamisches Multikanal-Banking-Tool für ihre Bankgeschäfte zur Verfügung steht.“

