Digitales Gespräch – Netz-Interview in Meran

Am Donnerstag, den 21. Mai 2020 findet um 20 Uhr ein Netz-Interview in Meran statt. Das digitale Format bietet den Vorteil, dass man nicht nach Südtirol kommen muss, um das Gespräch live mitverfolgen zu können.

Vielleicht haben Sie Zeit und Lust zu zu hören.

Einstiegslink: https://us02web.zoom.us/j/84447327292