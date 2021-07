Distanzunterricht mit dem Grafiktablett

Die letzten Jahre kamen mit einer Menge Veränderungen daher, die eine Vielzahl unserer Lebensbereiche betreffen. Ein Bereich, der sich besonders stark verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir Lernen und Unterricht gestalten. Diese Veränderungen, so anstrengend und nervtötend sie im Einzelnen vielleicht auch sein mögen, sollten von uns nicht nur als Belastung, sondern auch als Chance begriffen werden.

Die Digitalisierung des Lernens

Mit der Notwendigkeit zum Distanzunterricht hat die Digitalisierung des Lernens einen großen Sprung nach vorne gemacht. Um diese neue Art des Lernens und Lehrens möglichst effektiv zu gestalten, bedarf es neuer Herangehensweisen und neuer Techniken: virtuelle Klassenzimmer, Unterrichtsplattformen, neue Lehrmethoden.



Für die Schüler bedeutet das digitale Lernen, dass die Notwendigkeit entfällt ein physisches Klassenzimmer aufzusuchen. Für den Lehrer bedeutet es, dass er von möglichst effektiven Tools Gebrauch machen sollte, die das digitale Lehren erleichtern, eine bessere Präsentation der Lerninhalte ermöglichen und damit in die neue Zeit passen.

Grafiktabletts könnten so zu einem elementaren Bestandteil des digitalen Klassenzimmers werden. Sie ermöglichen es grafische Darstellungen in Echtzeit zu digitalisieren. Damit sind sie das Äquivalent zur Kreidetafel, die eigentlich immer gute Dienste geleistet hat, aber im virtuellen Klassenzimmer gänzlich fehlt.

Innovatives Equipment für effektiven Distanzunterricht

Um die Qualität des Distanzunterrichtes zu verbessern, sei es nun für die Grundschule oder für weiterführende Schularten, bedarf es den Einsatz innovativen Equipments, um zu gewährleisten, dass die pädagogischen Ansätze auch auf Distanz ihre Wirkung entfalten können. Zugleich schaffen ausgereifte technische Hilfsmittel bessere Möglichkeiten für Lernende und Lehrende gleichermaßen, den Stoff leichter zu verarbeiten und damit bessere Lernergebnisse zu erzielen.

Sehen Sie dieses Zeichentablett hier, das es einem Lehrer erlaubt, in Echtzeit zu zeichnen oder handschriftliche Notizen zu machen, ganz so, wie wir es aus klassischen Klassenräumen an der Tafel gewohnt sind. Natürlich lässt sich auch eine ausgefeilte Powerpoint Präsentation mit fertigen Grafiken und Übersichten an die Schüler streamen, während der Lehrer ein begleitendes Referat hält. Aber in vielen Fällen ist es pädagogisch sinnvoller, sich das Schaubild gemeinsam mit der Klasse zu erarbeiten. So werden die Schüler nicht von der Komplexität eines Schaubildes erschlagen, sondern sehen die Zusammenhänge langsam mit der Zeichnung an der virtuellen Tafel wachsen.

Schreiben lernen mit dem Grafiktablett

Auch für die Kleinsten macht der Einsatz eines Grafiktabletts durchaus schon Sinn. Um zu lernen, wie man Buchstaben schreibt, ist es wichtig den Vorgang des Schreibens beobachten zu können, nicht nur den fertigen Buchstaben. Ein Grafiktablett ermöglicht genau das.

Anders herum kann der Lehrer die Schüler beim Schreiben genau beobachten und analysieren an welchen Stellen Fehler gemacht werden. Hier zeigt sich, dass das Grafiktablett nicht nur als Substitut der Tafel verstanden werden sollte. Vielmehr bietet es eine Vielzahl weiterer und feinerer Einsatzmöglichkeiten, als wir das von unserem klassischen Lernequipment gewohnt sind. Diese Möglichkeiten gilt es in neue Methodiken zu integrieren, um damit das virtuelle Lernen zunächst auf die gleiche Stufe zu stellen, wie das analoge. Aber sobald das einmal geschehen ist, wird sich zeigen, dass die neuen Techniken es uns erlauben, eine ganz neue Effektivität des Lernens zu erreichen.

Wer sich genauer über diese neue Technik informieren will, findet weitere Tipps zu Grafiktabletts im Internet. Gerade Lehrer sollten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Denn es ist abzusehen, dass wir nie mehr ganz der Schule zurückkehren werden, wie wir sie einmal kannten. Und warum sollten wir das auch tun? Das wäre zwar ein Schritt zurück zur Normalität, aber es wäre eben auch ein Rückschritt.