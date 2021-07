DJ Pat & KAYC – Lost in your Eyes – Podcast – Videos

DJ Pat & KAYC – Lost in your Eyes

Secret Release vom ersten Track von DJ PAT & KAYC „Lost in your eyes“ auf der Dachterasse vom Lido Schenna. Daniel von Radio Sunshine war dabei. Am Freitag 2. Juni 2021 wurde das offizielle Release in der Morningshow bei Barbara um 9.10 Uhr in der Rubrik „3 Fragen an…“ vorgestellt, wobei von DJ Pat interessante Infos zum Track und seiner Entstehung enthalten sind. Aber hört selbst…



Interview: 3 Fragen an DJ Pat

Video 1 – DJ PAT Secret Release Party 2021 im Lido von Schenna