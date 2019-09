Das offizielle Video zur Single „Sorry for my Generation“ Danke an alle beteiligten „Generationen“ Zum Download/Stream http://itunes.apple.com/album/id14796… http://itunes.apple.com/album/id/1479… Website & Social Media: www.doggi.it https://www.facebook.com/markus.dorfmann https://www.facebook.com/doggi.it

Ein ganz besonderes Dankeschön geht an:

Barbara Plagg

Alexander Nitz

Maria Lobis

Zeno Oberkofler

Majda Brecelj

Sandra Costa

Brigitte Gritsch