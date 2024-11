Quelle: https://apnews.com/ap-elections-explained

Donald Trump gewinnt die US-Wahl 2024 – Rückkehr ins Weiße Haus

Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl 2024 mit 277 Wahlmännerstimmen (mindestens 270 waren nötig) gewonnen und kehrt als 47. Präsident der USA ins Weiße Haus zurück. Entscheidend für seinen Sieg waren die Swing States Pennsylvania, North Carolina und Georgia. Kamala Harris sicherte sich Staaten wie Virginia und Kalifornien, doch ihre Stimmen reichten nicht aus, um Trump zu überholen. Trump versprach, das Land zu „heilen“ und eine „goldene Ära“ für die USA einzuleiten​.

Am 5. November 2024 wählten die USA ihren Präsidenten: Kamala Harris von den Demokraten und Donald Trump für die Republikaner lieferten sich ein spannendes Rennen um das Weiße Haus. Die hohe Wahlbeteiligung spiegelte das große Interesse wider, wobei viele bereits per Briefwahl abgestimmt hatten. In den entscheidenden „Swing States“, die zwischen den Parteien schwanken, fiel die endgültige Entscheidung.

Parallel zur Präsidentschaftswahl fanden Kongress- und Kommunalwahlen statt. Das Ergebnis wird im Electoral College am 16. Dezember formell bestätigt, bevor es der amtierende Vizepräsident am 6. Januar offiziell verkündet. Die Amtseinführung erfolgt am 20. Januar.