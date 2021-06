Doppelmayr erhält urbanen Seilbahnauftrag im Großraum Paris

Die Kabinenbahn „Câble A“ wird das öffentliche Verkehrsnetz für die Bewohner

in Île-de-France ergänzen.

Île-de-France Mobilités, die Verkehrsbehörde von Île-de-France im Pariser Großraum, hat

Doppelmayr mit dem Bau einer urbanen Seilbahn beauftragt. 20.000 Einwohner und 6.000

Arbeitsplätze befinden sich im direkten Einzugsgebiet der geplanten Seilbahnverbindung. Die

neue Verkehrslösung verkürzt Reisezeiten, ermöglicht direkte Fahrten und schließt vorhandene

Lücken zwischen Metro, Tram und Bus. 2025 soll sie ihren Betrieb aufnehmen.



Der Weg zur Arbeit im Großraum Paris nimmt oft viel Zeit in Anspruch. Der Bus steht im Stau, Umsteigen

ist mit Wartezeiten für den nächsten Anschluss verbunden und fehlende Verbindungen machen die

Nutzung des öffentlichen Verkehrs für viele unattraktiv. Die lokale Verkehrsbehörde, Île-de-France

Mobilités, hat sich dazu entschieden, diese Herausforderungen mit einer Seilbahn zu lösen. Den Auftrag

für eine 4,5 Kilometer lange Seilbahnverbindung mit fünf Stationen zur Verbesserung des ÖPNVAngebots im Bezirk Val de Marne hat Doppelmayr erhalten.

Seilbahn als neues Element im öffentlichen Verkehrsnetz

Die Seilbahn „Câble A“ wird ein Bindeglied im öffentlichen Verkehrssystem sein, das verschiedene

Haltestellen von Metro, Bus und Tram miteinander verbindet und insbesondere im Pendlerverkehr große

Zeitvorteile bringen wird. Als zusätzliches Mobilitätsangebot für 20.000 Einwohner und 6.000

Arbeitsplätze wird die Seilbahn das multimodale Verkehrsangebot optimal ergänzen. Die Reisezeit über

die gesamte Strecke beträgt auch in der Rushhour nur 17 Minuten, da die Seilbahn ungehindert vom

restlichen Verkehr einen konstanten Betrieb ermöglicht. Mit der Nutzung einer unabhängigen

Verkehrsebene stehen in kurzen Intervallen stets Seilbahnfahrzeuge zum Einsteigen zur Verfügung –

einen Fahrplan braucht es daher nicht. Die Kabinen sind barrierefrei ausgeführt und bieten bis zu zehn

Personen komfortabel Platz – ein Sitzplatz ist dabei garantiert.

Gemeinsam ans Ziel

Doppelmayr Frankreich wird das Projekt-Konsortium leiten. Zur Seite stehen den Seilbahnspezialisten

Experten für Infrastrukturplanung, Landschaftsgestaltung, Tiefbau und Architektur. Mit dem Ziel, die

neue Verkehrslösung im Jahr 2025 in Betrieb zu nehmen, werden in den kommenden Monaten

gemeinsam weitere Planungsschritte ausgearbeitet, die Details fixiert und mit der Umsetzung gestartet.

Die Doppelmayr Gruppe

Die Doppelmayr Gruppe repräsentiert insbesondere Qualitäts-, Technologie- und Marktführerschaft im

Bau von Seilbahnsystemen für den Personen- und Materialtransport sowie hochtechnologischen

Intralogistik-Lösungen. Das Unternehmen blickt auf eine 130-jährige Geschichte und auf ein

Jahrhundert an Erfahrung in der Planung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Bau von

Seilbahnen zurück. Diese bewährte Technologie und die damit erzielte Zuverlässigkeit trägt dazu bei,

dass die Seilbahn ein beliebtes und leistungsstarkes Verkehrsmittel geworden ist – in Ski- und

Ausflugsgebieten und immer mehr auch in Städten.