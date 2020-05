Dr. Sucharit Bhakdi bei Servus TV – Corona-Wahn ohne Ende? – Video

„Sinnlos“ und „selbstzerstörerisch“ – so bezeichnet der renommierte Wissenschaftler Dr. Sucharit Bhakdi die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Seine Bedenken vertritt er in einem offenen Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Für diese „andere“ Einschätzung der Corona-Krise wird er angefeindet und in ein Eck mit Verschwörungstheoretikern gestellt. Was kritisiert er und warum bekommt er kein Gehör?

Dr. Ferdinand Wegscheider im Gespräch mit dem unbequemen Wissenschaftler.

zum Video von Servus TV:

https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/