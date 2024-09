Dramatische Wendung im Anti-Doping-Fall Jannik Sinner: Was passiert, wenn am 6. September 2024 keine Berufung erfolgt?

Was passiert, wenn die Anti-Doping-Agenturen am 6. September 2024, keine Berufung gegen den Freispruch von Jannik Sinner im Fall Clostebol einlegen? Hier sind die möglichen Szenarien.

Auf der einen Seite steht das Halbfinale der US Open, auf der anderen Seite schwebt das Damoklesschwert eines möglichen Einspruchs von WADA und NADO gegen seinen Freispruch wegen Clostebol-Positivität. Ein doppeltes Spiel für Sinner, der erneut seine mentale Stärke unter Beweis stellen muss. Wenige Stunden vor Ablauf der Frist für die Einreichung einer Berufung beim Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne, die für den 6. September angesetzt ist, herrscht auf Seiten der internationalen und nationalen Anti-Doping-Agenturen Ruhe. Doch was passiert, wenn es heute keine Neuigkeiten gibt?

WADA und NADO: Berufung im Fall Sinner?

Am 5. September 2024 berichtete fanpage.it, dass die WADA ihre Bereitschaft zur Berufung beim CAS in Lausanne bekräftigt hat („Wie in allen anderen Fällen auch, prüfen wir diese Entscheidung sorgfältig und behalten uns das Recht vor, gegebenenfalls beim CAS Berufung einzulegen“), um das Urteil des unabhängigen Gerichts anzufechten, das Sinner im Fall Clostebol von allen Vorwürfen freigesprochen hat. Zufälligerweise fällt die Frist für die Einreichung einer möglichen Berufung genau auf den Tag des Halbfinales der US Open, in dem Jannik Sinner gegen seinen Freund Jack Draper spielt.

Was passiert, wenn keine Berufung eingelegt wird?

Im Moment herrscht Stille, auch wenn es an Spekulationen über mögliche Entwicklungen in den nächsten Stunden nicht mangelt. Sollte die WADA und die NADO am 6. September 2024 keine Berufung einlegen, wäre die Affäre endgültig beendet. Das Urteil des unabhängigen Tribunals würde bestehen bleiben und durch die Bestätigung der ITIA besiegelt werden. Das würde Sinner von einer großen Last befreien. Er und sein Team hatten die Ursache der Clostebol-Positivität (weniger als ein Milliardstel Gramm) schnell ausfindig gemacht. Ihre Darstellung wurde von den zuständigen Stellen akzeptiert: Eine unbeabsichtigte Verunreinigung durch die Unachtsamkeit des Physiotherapeuten und Trainers, von denen Sinner sich später trennte. Für diese objektive Verantwortung wurde er lediglich mit einem Punktabzug und dem Verlust des Preisgeldes von Indian Wells bestraft. Danach könnte sich der Weltranglistenerste vollständig auf Tennis und die Endrunde der US Open konzentrieren.

Könnte das Anti-Doping-Verfahren gegen Sinner doch noch weitergehen?

Einige Gerüchte deuten darauf hin, dass es noch anders kommen könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anti-Doping-Agenturen noch einige Tage warten, bevor sie ihren Einspruch gegen den Freispruch von Sinner offiziell machen. Dies könnte darauf abzielen, die Finalphase der US Open nicht zu stören.

Ist die Angelegenheit also wirklich abgeschlossen? Es könnte durchaus sein, dass WADA und NADO weitere Untersuchungen durchführen, insbesondere aufgrund der Reaktionen auf das Urteil im Fall Sinner. Diese könnten auch ein Versuch sein, die Diskussionen zu beenden, die einige Spieler, darunter Größen wie Djokovic und Federer, über eine mögliche Ungleichbehandlung in ähnlichen Fällen ausgelöst haben.