

Drohnen im Einsatz: Edyna startet Inspektionen der Stromleitungen in Südtirol

Sichere Stromversorgung durch regelmäßige Luftkontrollen

Edyna, das Südtiroler Stromverteilungsunternehmen der Alperia Gruppe, beginnt am Mittwoch, 10. September 2025, mit Luftinspektionen ihrer Mittel- und Hochspannungs-Freileitungen. Die Kontrollen finden in ganz Südtirol mithilfe von Drohnen statt.

Für die Inspektionsflüge hat Edyna zwei spezialisierte Unternehmen beauftragt, die auf Drohnenüberwachung von Stromleitungen spezialisiert sind. Die eingesetzten Drohnenpiloten sind zur leichten Erkennung mit Edyna-Logos gekennzeichnet.

Die Inspektionen, die bis Oktober andauern, dienen der Überprüfung von Freileitungen, die vom Boden aus nur schwer erreichbar sind. Sie sind Teil der regelmäßigen Präventions- und Instandhaltungsmaßnahmen von Edyna und sollen helfen, Anomalien frühzeitig zu erkennen. Damit wird eine zuverlässige und widerstandsfähige Stromversorgung für die Bevölkerung und lokale Unternehmen gewährleistet.

Die Kontrollen erfolgen alle zwei Jahre und werden ohne Unterbrechung der Stromversorgung durchgeführt, sodass keine Unannehmlichkeiten für die Kunden entstehen.