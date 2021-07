Dubiose Symbiose – Heiliger Schein [Official Video 2021]

All music written and produced by Dubiose Symbiose (Benjamin Stötter and Lukas Mariacher). Special thanks goes to Damian Dalla Torre for the clarinet (recorded at Lobster Studios Leipzig), Greta Mahlknecht for the backing vocals and to our dub-family for all the inspiration and feedback!

Mixed by Lukas Mariacher, mastered by Adrien Sauvaget (X-Pand Sound Mastering).

Video concept and production by Grafikstudio Trend 2000 (https://rebrand.ly/s4l5yd5), compositing and grade by Flyles Planet.

Lyrics:

Man bewundert und begehrt mich

Man vergöttert und verehrt mich

Alle machen was ich will keiner beschwert sich

Denn ganz ehrlich

Ich bin unentbehrlich

Bin unumstritten keiner zweifelt an mir

Die ganze Menschheit verneigt sich vor mir

Ich bring euch die Habsucht den Neid und die Gier

Und krieg auch noch tosenden Beifall dafür

Die ganze Welt spielt verrückt wegen mir

Dabei bin ich bloß ein bunt bedrucktes Stückchen Papier

Ich bin der heilige Schein

Alles betet mich an

Der heilige Schein

Dem keiner widerstehen kann

Ich bin der heilige Schein

Bestimmender Faktor

Alles tanzt für mich und ich geb` den Takt vor

Man ist bereit für mich in Kriege zu ziehen

Und lässt sich von mir zum hirnlosen Diener erziehen

Meiner Macht kann sich niemand entziehen

Ich bring jeden dazu vor mir niederzuknien

Geht’s um mich zählen regeln und Verordnungen nicht

Für mich tut man alles was erforderlich ist

Man plündert man raubt und man mordet für mich

Man wirft all seine Prinzipien über Bord nur für mich

Denn bin ich im Spiel bleibt Ethik und Moral auf der Strecke

Dabei bin ich bloß ein Zettel mit ´ner Zahl in der Ecke

Der heilige Schein

Alles betet mich an

Ich bin der heilige Schein

Dem keiner widerstehen kann

Er heilige Schein

Bestimmender Faktor

Tanzt meine Püppchen ich geb` euch den Takt vor