Durchschnittliche Treibstoffpreise weltweit (Benzin und Diesel) (PDF)



Hier eine PDF Tabelle, alphabetisch sortiert, durchschnittliche Preise für Benzin & Diesel in €/Liter.

EU-Werte aus dem EU-Ölbulletin (29.06.2026, direkt in €).

Rest umgerechnet aus USD-Preisen (GlobalPetrolPrices/DailyFuels,

Kurs 1 USD ≈ 0,875 €), Stichtag variiert je Land zwischen März und Juli 2026

(Länder mit Marktbeobachtung wöchentlich, Länder mit Preisbindung monatlich).

Treibstoffpreise_2026_PDF

Anmerkungen:

Irak-Diesel: keine belastbare Zahl gefunden.

Marokko-Benzin (*): aus einer Zweitquelle (DailyFuels), nicht aus derselben GPP-Reihe wie der Rest – etwas unsicherer.

Iran/Venezuela: Preise praktisch symbolisch (staatlich subventioniert), keine Rundungsfehler.

Alle Nicht-EU-Werte sind USD→EUR umgerechnet (Kurs 1,143), Stichtag variiert pro Land wie angegeben – kein einheitlicher Tagesschnitt wie bei der EU -Tabelle.