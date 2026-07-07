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Durchschnittliche Treibstoffpreise weltweit (Benzin und Diesel) (PDF)

by Radio Sonnenschein
Durchschnittliche Treibstoffpreise weltweit (Benzin und Diesel)

Durchschnittliche Treibstoffpreise weltweit (Benzin und Diesel)


Hier eine PDF Tabelle, alphabetisch sortiert, durchschnittliche Preise für Benzin & Diesel in €/Liter.
EU-Werte aus dem EU-Ölbulletin (29.06.2026, direkt in €).

Rest umgerechnet aus USD-Preisen (GlobalPetrolPrices/DailyFuels,
Kurs 1 USD ≈ 0,875 €), Stichtag variiert je Land zwischen März und Juli 2026
(Länder mit Marktbeobachtung wöchentlich, Länder mit Preisbindung monatlich).

Treibstoffpreise_2026_PDF

Anmerkungen:

  • Irak-Diesel: keine belastbare Zahl gefunden.
  • Marokko-Benzin (*): aus einer Zweitquelle (DailyFuels), nicht aus derselben GPP-Reihe wie der Rest – etwas unsicherer.
  • Iran/Venezuela: Preise praktisch symbolisch (staatlich subventioniert), keine Rundungsfehler.
  • Alle Nicht-EU-Werte sind USD→EUR umgerechnet (Kurs 1,143), Stichtag variiert pro Land wie angegeben – kein einheitlicher Tagesschnitt wie bei der EU -Tabelle.

Land Benzin €/L Diesel €/L Stand
Ägypten 0,38 0,29 Apr/Okt 25
Argentinien 1,22 1,38 15.06.26
Australien 1,00 1,09 29.06.26
Belgien 1,73 1,87 29.06.26
Brasilien 1,14 1,18 15.06.26
Bulgarien 1,47 1,48 29.06.26
Chile 1,54 1,35 15.06.26
China 1,16 1,05 Mai/Jun 26
Dänemark 2,34 2,01 29.06.26
Deutschland 1,90 1,94 29.06.26
Dom. Republik 1,35 1,04 15.06.26
Estland 1,66 1,58 29.06.26
Finnland 2,13 2,14 29.06.26
Frankreich 1,94 1,87 29.06.26
Griechenland 1,92 1,61 29.06.26
Indien 1,01 0,85 Mai/Jun 26
Irak 0,57 keine Daten 15.06.26
Iran 0,03 0,01 29.06.26
Irland 1,76 1,76 29.06.26
Israel 2,42 1,92 15.06./30.03.26
Italien 1,81 1,90 29.06.26
Japan 0,92 0,86 Jul 26
Kanada 1,25 1,48 Apr 26
Kolumbien 1,07 0,76 15.06.26
Kroatien 1,61 1,66 29.06.26
Kuba 1,71 1,71 15.06.26
Lettland 1,73 1,67 29.06.26
Litauen 1,66 1,74 29.06.26
Luxemburg 1,65 1,62 29.06.26
Malediven 0,91 0,99 15.06./30.03.26
Malta 1,34 1,21 29.06.26
Marokko 1,33* 1,03 ca. Jun 26 / Okt 25
Mexiko 1,44 1,37 15.06.26
Neuseeland 1,72 1,41 15./29.06.26
Niederlande 2,20 2,02 29.06.26
Österreich 1,65 1,71 29.06.26
Pakistan 1,18 1,05 15.06./30.03.26
Panama 1,07 1,06 15.06.26
Polen 1,59 1,78 29.06.26
Portugal 1,88 1,77 29.06.26
Rumänien 1,65 1,75 29.06.26
Russland 0,80 0,93 22./29.06.26
Saudi-Arabien 0,54 0,42 15.06./25.05.26
Schweden 1,54 1,68 29.06.26
Schweiz 2,10 2,32 Mai 26
Slowakei 1,67 1,49 29.06.26
Slowenien 1,58 1,68 29.06.26
Spanien 1,44 1,50 29.06.26
Südafrika 1,19 1,12 Apr 26/Okt 25
Thailand 1,38 1,07 15.06.26/30.03.26
Tschechien 1,60 1,45 29.06.26
Tunesien 0,75 0,66 Apr 26/Okt 25
Ungarn 1,62 1,64 29.06.26
USA 1,03 1,30 Apr/Jun 26
Venezuela 0,03 0,004 15.06.26
VAE 0,91 1,12 15.06./30.03.26
Zypern 1,50 1,62 29.06.26

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