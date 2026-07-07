Durchschnittliche Treibstoffpreise weltweit (Benzin und Diesel) (PDF)

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Rest umgerechnet aus USD-Preisen (GlobalPetrolPrices/DailyFuels,
Hier eine PDF Tabelle, alphabetisch sortiert, durchschnittliche Preise für Benzin & Diesel in €/Liter.
EU-Werte aus dem EU-Ölbulletin (29.06.2026, direkt in €).
Rest umgerechnet aus USD-Preisen (GlobalPetrolPrices/DailyFuels,
Kurs 1 USD ≈ 0,875 €), Stichtag variiert je Land zwischen März und Juli 2026
(Länder mit Marktbeobachtung wöchentlich, Länder mit Preisbindung monatlich).
Anmerkungen:
- Irak-Diesel: keine belastbare Zahl gefunden.
- Marokko-Benzin (*): aus einer Zweitquelle (DailyFuels), nicht aus derselben GPP-Reihe wie der Rest – etwas unsicherer.
- Iran/Venezuela: Preise praktisch symbolisch (staatlich subventioniert), keine Rundungsfehler.
- Alle Nicht-EU-Werte sind USD→EUR umgerechnet (Kurs 1,143), Stichtag variiert pro Land wie angegeben – kein einheitlicher Tagesschnitt wie bei der EU -Tabelle.
|Land
|Benzin €/L
|Diesel €/L
|Stand
|Ägypten
|0,38
|0,29
|Apr/Okt 25
|Argentinien
|1,22
|1,38
|15.06.26
|Australien
|1,00
|1,09
|29.06.26
|Belgien
|1,73
|1,87
|29.06.26
|Brasilien
|1,14
|1,18
|15.06.26
|Bulgarien
|1,47
|1,48
|29.06.26
|Chile
|1,54
|1,35
|15.06.26
|China
|1,16
|1,05
|Mai/Jun 26
|Dänemark
|2,34
|2,01
|29.06.26
|Deutschland
|1,90
|1,94
|29.06.26
|Dom. Republik
|1,35
|1,04
|15.06.26
|Estland
|1,66
|1,58
|29.06.26
|Finnland
|2,13
|2,14
|29.06.26
|Frankreich
|1,94
|1,87
|29.06.26
|Griechenland
|1,92
|1,61
|29.06.26
|Indien
|1,01
|0,85
|Mai/Jun 26
|Irak
|0,57
|keine Daten
|15.06.26
|Iran
|0,03
|0,01
|29.06.26
|Irland
|1,76
|1,76
|29.06.26
|Israel
|2,42
|1,92
|15.06./30.03.26
|Italien
|1,81
|1,90
|29.06.26
|Japan
|0,92
|0,86
|Jul 26
|Kanada
|1,25
|1,48
|Apr 26
|Kolumbien
|1,07
|0,76
|15.06.26
|Kroatien
|1,61
|1,66
|29.06.26
|Kuba
|1,71
|1,71
|15.06.26
|Lettland
|1,73
|1,67
|29.06.26
|Litauen
|1,66
|1,74
|29.06.26
|Luxemburg
|1,65
|1,62
|29.06.26
|Malediven
|0,91
|0,99
|15.06./30.03.26
|Malta
|1,34
|1,21
|29.06.26
|Marokko
|1,33*
|1,03
|ca. Jun 26 / Okt 25
|Mexiko
|1,44
|1,37
|15.06.26
|Neuseeland
|1,72
|1,41
|15./29.06.26
|Niederlande
|2,20
|2,02
|29.06.26
|Österreich
|1,65
|1,71
|29.06.26
|Pakistan
|1,18
|1,05
|15.06./30.03.26
|Panama
|1,07
|1,06
|15.06.26
|Polen
|1,59
|1,78
|29.06.26
|Portugal
|1,88
|1,77
|29.06.26
|Rumänien
|1,65
|1,75
|29.06.26
|Russland
|0,80
|0,93
|22./29.06.26
|Saudi-Arabien
|0,54
|0,42
|15.06./25.05.26
|Schweden
|1,54
|1,68
|29.06.26
|Schweiz
|2,10
|2,32
|Mai 26
|Slowakei
|1,67
|1,49
|29.06.26
|Slowenien
|1,58
|1,68
|29.06.26
|Spanien
|1,44
|1,50
|29.06.26
|Südafrika
|1,19
|1,12
|Apr 26/Okt 25
|Thailand
|1,38
|1,07
|15.06.26/30.03.26
|Tschechien
|1,60
|1,45
|29.06.26
|Tunesien
|0,75
|0,66
|Apr 26/Okt 25
|Ungarn
|1,62
|1,64
|29.06.26
|USA
|1,03
|1,30
|Apr/Jun 26
|Venezuela
|0,03
|0,004
|15.06.26
|VAE
|0,91
|1,12
|15.06./30.03.26
|Zypern
|1,50
|1,62
|29.06.26