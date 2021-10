Ebbe und Flut – Philipp Trojer

Philipp Trojer präsentiert neue Single „Ebbe und Flut“

Der Sänger und Songwriter Philipp Trojer (25) hat am Freitag seine neue Single „Ebbe und Flut“ veröffentlicht. In einem powervollen Rocksong nimmt der Bozner seine Hörer mit auf eine einsame Insel, die es endlich zu verlassen gilt – es ist Zeit für den Aufbruch ins Ungewisse. „Für mich wirkt der Song wie ein Resümee der letzten Monate, in denen wir uns wohl alle oft wie gestrandet gefühlt haben und nicht wussten, wie es weiter gehen soll. Das ist besonders spannend, weil ich die Lyrics schon vor Jahren geschrieben habe. Nun hat es sich aber richtig angefühlt, die Musik dazu zu schreiben und den Song aufzunehmen“, erklärt der Songwriter.

Der Text ist teils metaphorisch und schildert die Situation eines Schiffbrüchigen, der endlich das Wagnis auf sich nimmt, die einsame Insel mit einem selbstgebauten Floß zu verlassen und dabei Wind und Wetter auf dem offenen Meer trotzt. Dann wird Trojer aber auch sehr konkret: „Es ist nie zu spät, es ist nie vorbei, denn immer nur am Anfang, weiß man nicht was (noch) sein kann.“

In gewohnter Manier gibt Trojer im Refrain damit seinen Hörern eine positive Message mit auf den Weg:„Es geht darum, aufgeschlossen durch das Leben zu gehen, Chancen zu ergreifen und sich nicht vom Ungewissen lähmen zu lassen. Das sind Gedanken, die sich durch einige meiner Songs ziehen.“

Musikalisch hat „Ebbe und Flut“ einiges zu bieten: Der Song variiert vom knackigen Gitarren Riff in den Strophen, einem träumerischen Prechorus bis hin zum energiegeladenen Refrain, der zum Mitsingen einlädt. Den krönenden Abschluss bildet ein virtuoses Gitarrensolo, gespielt von Trojers langjährigem musikalischen Wegbegleiter Mattia Mariotti.

Live zu sehen und zu hören war Philipp Trojer zuletzt als Teil der Band im Musical „Forever Rock“. Das vom Jugenddienst Bozen-Land organisierte Stück löste mit unzähligen Hymnen der Rockgeschichte große Begeisterung beim Publikum aus. „Das war auch für mich eine ganz besonders schöne Erfahrung. Ich war zum ersten Mal Teil einer Musicalproduktion und habe es sehr genossen mit so erfahrenen Musikern das Fundament für die jungen Talente zu bilden, die auf der Bühne standen und Abend für Abend eine super Show abgeliefert haben“, erklärt Trojer abschließend.

Musik: Philipp Trojer, Mattia Mariotti, Marco Facchin

Text: Philipp Trojer

Produktion: Philipp Trojer, Mattia Mariotti, Marco Facchin

Mix: Paul Umbach

Master: Frank Gagliardi

Vocals: Philipp Trojer

Drums: Stefano Pisetta

Bass: Renato Schenk

Gitarre: Mattia Mariotti

Keys: Marco Facchin

Video: Mattia Mariotti

2. Kamera & Edit: Dominik Told

Videocast: Davide Mariz, Paolo Faccioni, Mattia Mariotti, Marco Facchin

Ebbe und Flut

Leinen los, was bleibt mir sonst zu tun

Verloren wie ein Hagelkorn

Mitten im Taifun

Wohin’s mich weht, ich weiß es nicht

Immer hin und her

Auf einem Floß da treib ich so

Über’s offene Meer

Doch nach der Ebbe kommt die Flut

Nach der Angst kommt der Mut

Es ist nie zu spät, es ist nie vorbei

Immer nur am Anfang weiß man nicht, was sein kann.

Mach mich auf den Weg, bin endlich frei

In unendlichen Räumen, ein Leben voll von Träumen.

Kalter Wind er peitscht auf mein Gesicht

Und wütend schreit die Welle, die am Ufer bricht

Der wilde Sturm in seiner Wut, er wirft mich über Bord

Und spült mich durch das Wellenmeer an einen andren Ort

Doch nach der Ebbe kommt die Flut

Nach der Angst kommt der Mut

Es ist nie zu spät, es ist nie vorbei

Immer nur am Anfang weiß man nicht, was sein kann.

Mach mich auf den Weg, bin endlich frei

In unendlichen Räumen, ein Leben voll von Träumen.