Echtzeitinfos: 140 neue Anzeigetafeln im öffentlichen Verkehr ­

MaaS for Italy: Ankauf von 140 E-Paper-Anzeigetafeln für die Echtzeitinformation der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr

BOZEN (LPA). Im Rahmen der staatlichen Initiative MaaS for Italy (Mobility as a Service) haben das Land Südtirol und die Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) 140 neue E-Paper-Anzeigetafeln für Echtzeitinformationen im öffentlichen Nahverkehr in Betrieb genommen.

Die neuen Anzeigetafeln wurden an stark frequentierten Haltestellen und wichtigen Mobilitätsknoten in ganz Südtirol installiert. Dabei standen vor allem Standorte im Fokus, an denen mehrere Linien des öffentlichen Verkehrs zusammentreffen und ein einfacher Umstieg auf andere Verkehrsmittel möglich ist.

„Diese Maßnahme entspricht einem der zentralen Ziele von MaaS for Italy: die digitale Dimension des öffentlichen Verkehrs zu stärken und den Zugang zu Reiseinformationen zu verbessern. Die neuen Anzeigetafeln sind dabei weit mehr als ein technisches Upgrade. Sie stellen einen konkreten Baustein eines integrierten Mobilitätssystems dar, in dem Daten, Dienstleistungen und Infrastrukturen miteinander vernetzt sind, um Mobilität einfacher, transparenter und verlässlicher zu gestalten“, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Ergänzend zu den digitalen Anwendungen und den über Smartphones verfügbaren Diensten ermöglichen die E-Paper-Anzeigetafeln einen unmittelbaren Zugang zu aktuellen Reiseinformationen direkt vor Ort. Damit wird das Mobilitätssystem noch inklusiver und barrierefreier gestaltet.

Die Geräte gewährleisten eine klare und gut lesbare Darstellung auch bei direkter Sonneneinstrahlung und zeichnen sich zugleich durch einen besonders geringen Energieverbrauch aus. Sie liefern Echtzeitinformationen zu Ankünften und Anschlüssen und tragen dazu bei, Unsicherheiten während der Reise zu reduzieren sowie das gesamte Mobilitätserlebnis zu verbessern.

Zahlreiche Studien im Bereich Mobility as a Service (MaaS) zeigen, dass verlässliche und zeitnahe Informationen eine wesentliche Voraussetzung für multimodales Mobilitätsverhalten und die verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs sind. Echtzeitinformationen ermöglichen es Fahrgästen, ihre Wege besser zu planen, Umstiege effizient zu organisieren und ihre Reisen mit mehr Sicherheit und Orientierung durchzuführen.