Ed Sheeran feat. Khalid – “Beautiful people”

Ed Sheeran gehört zu den größten Popstars unserer Zeit, Rekorde brach und bricht er in regelmässigen Abständen, das gehört für ihn fast schon zum täglichen Geschäft.



Sein neues Album „No.6 Collaborations Project“ erschienen am 12. Juli 2019 bietet 15 Kollaborationen mit Stars wie Justin Bieber, Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B oder Travis Scott. Nach „I Don‘t Care“ mit Justin Bieber und „Cross Me“ mit Chance the Rapper folgte am 28. Juni 2019 die Veröffentlichung von „Beautiful People“, mit Khalid.



Der Erfolg ist mal wieder rekordverdächtig. Allein das Video zum Song hatte nach fünf Tagen knapp 14 Millionen Klicks auf seinem Konto zu verbuchen – der Song – wie könnte es anders sein – ist ein Hit – und bei uns der Powersong der Woche!