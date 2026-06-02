Ein Jahr Fix365 Pass und 180.000 Abonnements Südtirolmobil

Das Angebot bestätigt seinen Erfolg: nicht nur beim Fixpreis-Abo – Besonders positive Resonanz bei Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren sowie Berufstätigen

(LPA). Ein Jahr nach der Einführung des Südtirolmobil Fix365 Pass und der neuen Fixpreis-Angebotsfamilie bestätigen die Zahlen die positive Resonanz in der Bevölkerung. Insgesamt bestehen derzeit fast 180.000 aktive Fixpreis-Abonnements – darunter U19, U26, Abo65+, Fix365, Fix30 und das Euregio Ticket Students.

Das Ergebnis zeigt, dass ein einfaches, klares und günstiges Angebot gut angenommen wird, betont der Landesrat für Mobilität, Daniel Alfreider: „Diese Zahlen bestätigen, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben: Wenn die öffentliche Mobilität einfach, günstig und nahe am Alltag der Menschen ist, wird auf das öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen“, unterstreicht Alfreider. „Mit den Fixpreis-Angeboten haben wir mehr Sicherheit, Klarheit und Bewegungsfreiheit geschaffen. Gleichzeitig bleiben die Flex-Modelle wichtig für jene, die Bus und Bahn gerne und weniger oft nutzen.“

Besonders stark zeigt sich die Nachfrage bei jungen Menschen: Rund 70.000 U19-Abonnements und etwa 10.000 U26-Abonnements sind aktuell aktiv. „Junge Menschen früh an den öffentlichen Verkehr heranzuführen bedeutet, in die Mobilität der Zukunft zu investieren“, betont Alfreider. Auch das Abo65+ mit rund 48.000 Abonnements bestätigt die Bedeutung eines zugänglichen Angebots für alle Generationen.

Sehr positiv entwickelt sich auch der Fix365 Pass: Rund 48.000 Abonnements wurden verkauft. Davon entfallen etwa 36.000 auf Gutscheine für Mitarbeitende des bereichsübergreifenden Kollektivvertrags, rund 530 auf das Gutscheinsystem der Unternehmen und etwa 11.470 auf andere Kanäle. Damit etabliert sich der Fix365 zunehmend auch als Instrument der betrieblichen Mobilität. Der Generaldirektor der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, Joachim Dejaco, betont: „Die Zeitvorgaben waren sehr knapp, um ein einfach handhabbares System für 45.000 neue Abonnentinnen und Abonnenten sowie deren Arbeitgeber einzuführen.

Die gemeinsame Anstrengung von Land, allen beteiligten Partnern und der STA ermöglichte die fristgerechte Einführung im Herbst.“ Nach der Bereitstellung des Abonnements für Landesbedienstete im vergangenen Herbst zeigten auch private Unternehmen wachsendes Interesse daran, die Nutzung der öffentlichen Mobilität durch ihre Mitarbeitenden zu fördern.

Auch die Nutzungsdaten bestätigen die Rolle des Fix365 im Alltag: Von Jänner bis April 2026 registrierte das System Südtirolmobil insgesamt rund 17,1 Millionen Entwertungen, davon etwa 2,4 Millionen mit dem Fix365. Das entspricht durchschnittlich rund 142.500 Entwertungen pro Tag, davon etwa 20.000 mit dem Fix365.

„Eine guter öffentlicher Personenverkehr soll für alle attraktiv sein: für Schülerinnen und Schüler, Berufstätige, Studierende, Seniorinnen und Senioren sowie für alle, die das Auto öfter stehen lassen möchten“, erklärt Alfreider. „Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen den Service weiter verbessern, den Zugang vereinfachen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu einer immer selbstverständlicheren Wahl zur Fortbewegung der Menschen machen“, so der Landesrat abschließend.

Die wichtigsten Daten

Die von der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG bereitgestellten Daten zu den Abonnentinnen und Abonnenten: