Ein reibungsloser „Rutsch“ ins neue Schuljahr 2022/2023 mit den Tipps der VZS

Mit Anfang September nähert sich das Ende der Sommerferien sowie der Beginn des neuen Schuljahres. Alle Jahre wieder ist die Vorbereitung auf die Schule ein ziemlicher Aufwand für die Eltern, denn um gut ins neue Schuljahr zu starten braucht es Einiges an Organisation, Geld und Geduld. Unter anderem stehen der Einkauf von verschiedenem Schulmaterial sowie die Planung der Jausen an.

Aber für die Kids heißt es jetzt: es wird wieder ernst! Denn der Schulanfang bedeutet eine große Umstellung der sommerlichen Tagesroutine. Von den Kindern wird ein größeres Maß an Selbstständigkeit gefordert, sie müssen sich in eine neue Gruppe einleben und viel Neues lernen. Eine gelungene Integration in die Klassengemeinschaft ist wesentlich, damit sich die Kleinen in der neuen Umgebung wohlfühlen.

Was vielen Kindern schwer fällt, ist das lange Stillsitzen. Außerdem ist Konzentration gefordert – das kann für die quirligen Schulanfänger schwierig werden. Auch eine längere Trennung von den Eltern ist zu verkraften. Zu Beginn bedeutet für die meisten Kinder Schule auch Spaß. Diese positive Einstellung sollten Eltern auf jeden Fall unterstützen, denn glückliche Kinder lernen leichter.

Aber was braucht es alles um gut ins neue Schuljahr zu starten? Auf was muss man für eine bewusste Kaufentscheidung von Schulmaterialien und von einer geeignete Schultasche achten? Was sind umweltfreundliche Schulsachen? Wie können Eltern den Schuleintritt ihrer Kinder erleichtern? Was enthält ein gesundes Frühstück oder eine Jause?

Zu diesen Fragen hat die Verbraucherzentrale Südtirol ein neues Infoblatt „Die Tipps der VZS für einen guten Start ins neue Schuljahr“ erstellt. Es enthält Anregungen und Tipps zum reibungslosen Schulanfang und soll für Verbraucher:innen als Hilfestellung dienen. Dieses Infoblatt ist erhältlich bei der Verbraucherzentrale, auf unserer Webseite sowie in den Außenstellen.