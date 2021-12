Einbruchsdiebstähle in Lana. Die Diebe schlugen in zwei Wohnungen eines Hauses im Dorfzentrum zu. Nachdem sie die Räume durchwühlt hatten, verschwanden sie mit Schmuck und Bargeld. Die Einbrecher gelangten dann in eine nahe gelegene Straße, wo sie jedoch durch eine Alarmanlage in den Apfelplantagen in die Flucht geschlagen wurden. Nach Angaben der Ermittler wurden die Einbrecher aktiv, nachdem sie die Vorgehensweise der Eigentümer genau studiert hatten.