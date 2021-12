Eine Weihnachtsüberraschung von freiluft Kinder- und Jugendtheater!

Das freiluft Kinder- und Jugendtheater ist inzwischen bekannt für seine sommerlichen

Freilichtproduktionen. Nun hat es eine Weihnachtsüberraschung zu bieten:

Ein Hörspiel für Kinder und die ganze Familie, mit dem Titel „Die Gespenster von Schloss

Ehrenburg“.

Die Geschichte über das bekannte Schloss in Ehrenburg im Pustertal stammt von Brigitte

Knapp, ursprünglich Ehrenburgerin und entstand vor einigen Jahren als Geschenk für die

Familie Künigl. Von unzähligen Anekdoten, alten Geschichten und Originalfiguren inspiriert,

erzählt sie das Abenteuer von fünf Gespenstern, die ihr Schloss und die Welt vor

mysteriösen kleinen Wichten schützen müssen:

In einer Zeit, als gewisse Umstände herrschten, die sich umständlich herumstehend in die

Umgebung fügten, durchzog eine mysteriöse Veränderung die Welt.

So trafen sich der schwarze Ritter Caspar, Fürstbischof Ignaz, Gabriela, die weiße Frau, die belesene Martha

Tasch und Emma, Prinzessin von Reuß. Sie suchen Rat bei ihrem Urahn Arnold I., der ihnen

den Weg zum weißen Marder, dem sagenumwobenen Ratgeber der Familie weist…

Nun hat Brigitte Knapp ihr Märchen als Hörspiel bearbeitet und produziert es als

bk@Home:)ffice in Zusammenarbeit mit freiluft. Als Sprecher und Sänger wirken außerdem

mit: Sabine Ladurner, Hannes Holzer und Martin Stampfer. Das Titelbild gestaltete Veronika

Leiter.

Die Ausführenden wünschen gemütliche Stunden und gute Unterhaltung!

Den Downloadlink findet man unter www.freiluft.info oder direkt auf

brigitteknapphomeoffice.bandcamp.com.