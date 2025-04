Einer flog über das Kuckucknest – (1915)

Einer flog über das Kuckucksnest (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) ist ein vielfach gefeierter Film aus dem Jahr 1975, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Ken Kesey. Die Geschichte spielt in einer psychiatrischen Anstalt und beleuchtet Themen wie Macht, Freiheit und Rebellion.

Der Film erzählt von Randle P. McMurphy, einem charismatischen Kleinkriminellen, der sich in die psychiatrische Klinik einweisen lässt, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Doch schnell merkt er, dass das Leben unter der strengen und manipulativen Obhut der Oberschwester Ratched alles andere als einfach ist. McMurphy bringt die anderen Patienten dazu, gegen die rigiden Regeln zu rebellieren, wodurch er einerseits Gemeinschaft und Lebensfreude schafft, aber andererseits auch Konflikte mit der Anstaltsleitung provoziert.

Der Film ist sowohl bewegend als auch tiefgründig und zeichnet sich durch Jack Nicholsons beeindruckende Darstellung des McMurphy aus. Die emotionale Intensität und der Umgang mit moralischen und gesellschaftlichen Fragen machen ihn zu einem zeitlosen Klassiker.