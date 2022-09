Einsatz Überschwemmung Marken / CS Intervento alluvioni

Die Zivilschutzeinheiten des Weißen Kreuzes wurde heute (19.09.2022) in den frühen Morgenstunden für einen Hilfseinsatz bei den Überschwemmungen in Mittelitalien angefordert. Die Alarmierung ging dabei direkt über die die Nationale Zivilschutzbehörde (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) ein.

Das Weiße Kreuz stellt in Zusammenarbeit mit seinem nationalen Dachverband ANPAS (Associazione Nationale Pubbliche Assistenze) ein Kontigent von Helfern und Einsatzmitteln, welches vorrangig für Aufräumarbeiten im Gebiet von Senigallia und Umgebung eingesetzt wird.

Die Mannschaft des Weißen Kreuzes umfasst aktuell 5 freiwillige und angestellte Mitarbeiter sowie vier Einsatzfahrzeuge, darunter ein Radlader für Erdbewegungsarbeiten. Im Anhang leiten wir Ihnen einige Fotos vom Start der Besatzung am heutigen Morgen weiter.

Le Unità di Protezione Civile della Croce Bianca sono state chiamate nelle prime ore di oggi (19.09.2022) per una missione d’assistenza in occasione delle alluvioni in Italia centrale. L’allerta è stata trasmessa direttamente dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

La Croce Bianca, in collaborazione con la sua federazione nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), sta mettendo a disposizione un contingente di operatori e mezzi, che vengono impiegati principalmente per lavori di recupero nell’area di Senigallia e dintorni.

La squadra della Croce Bianca comprende 5 collaboratori e quattro automezzi di emergenza, tra cui una pala gommata per i lavori di movimento terra. In allegato vi trasmettiamo alcune foto della partenza dell’equipaggio questa mattina. Per ulteriori informazioni siamo a disposizione.