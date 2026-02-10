Einschreibungen für Befähigungskurs Tätowieren und Piercen offen

Kurs in deutscher Sprache zu Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen – Voraussetzung für Genehmigung, Anmeldungen bis 22. März 2026 möglich

BOZEN (LPA). Jedes Jahr werden Ausbildungskurse für die Befähigung zum Tätowieren und Piercen organisiert. Der erfolgreiche Abschluss dieses Kurses ist Voraussetzung, um die Genehmigung für die Durchführung von Tätowierungen und Piercings zu erhalten.

Im Kurs werden keine praktischen Tätowier- oder Piercingtechniken vermittelt. Im Mittelpunkt stehen die gesetzlich vorgeschriebenen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen sowie Sicherheitsstandards. Die Teilnahme ist auch für Personen verpflichtend, die Permanent Makeup anbieten. Ebenso benötigen bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer eingetragene Gold- und Silberschmiede sowie andere Fachpersonen diese Genehmigung, sofern sie nicht ausschließlich verpackten und sterilen Ohrschmuck mit der vorgesehenen Zange an Ohrläppchen anbringen.

Der nächste Kurs in deutscher Sprache findet von April bis Juni statt, der Kurs in italienischer Sprache ist für den Zeitraum September bis November geplant. Der Kurs umfasst 30 Stunden; Voraussetzung für die Durchführung sind mindestens zehn Einschreibungen. Als Zugangsvoraussetzung gelten ein Mittelschul- oder gleichwertiger Abschluss sowie ein Mindestalter von 18 Jahren.

Die Einschreibungen für den deutschsprachigen Kurs sind bis zum 22. März 2026 möglich.

Weitere Informationen zu Voraussetzungen, erforderlichen Unterlagen und zur Anmeldung sind auf der Webseite des Südtiroler Bürgernetzes CIVIS unter dem Dienst

„Kurs für die Befähigung zum Tätowieren und Piercen“ zu finden.