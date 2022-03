Eisacktaler Kost: Betriebe geehrt

Mauls/Freienfeld – Im Rahmen der Vorstellung der 50. Ausgabe der Spezialitätenwoche „Eisacktaler Kost“ im Romantik Hotel Gourmet Restaurant „Stafler“ in Mauls hat der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) acht Gastbetriebe für ihre langjährige Teilnahme ausgezeichnet.

„Dass es die Eisacktaler Kost nun schon seit 50 Jahren gibt, ist den Gastbetrieben des Eisacktales und Wipptales zuzuschreiben, welche Jahr für Jahr die Fahne der guten Eisacktaler Küche hochgehalten haben und bis zum heutigen Tage hochhalten. Es freut uns deshalb umso mehr, dass wir einige dieser Betriebe für ihre langjährige Teilnahme auszeichnen dürfen“, sagten Landtagsabgeordneter und Obmann des HGV-Bezirks Eisacktal Helmut Tauber und HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer.

Seit 50 Jahren beteiligen sich das Romantik Hotel Gourmet Restaurant „Stafler“ der Familie Stafler in Mauls, das Hotel Restaurant „Löwenhof“ der Familie Niederstätter in Vahrn und das Südtiroler Gasthaus „Fink“ der Familie Fink in Brixen an der ältesten Spezialitätenwoche Südtirols. Für 45 Jahre durchgehende Teilnahme wurde das Hotel Restaurant „Pacher“ der Familie Huber in Neustift/Vahrn ausgezeichnet. Das Vinumhotel „Feldthurnerhof“ Panorama-Wellness der Familie Dorfmann in Feldthurns und das Hotel Südtiroler Gasthaus „Post“ der Familie Benedikter-Salzburger in Maria Trens/Freienfeld wurden für 40 Jahre ausgezeichnet. Für 15 Jahren wurde das Restaurant „arbor“ der Familie Siller-Kerschbaumer in Sterzing und für zehn Jahre wurde das Restaurant „Pitzock“ der Familie Messner in Villnöß geehrt.

Die „Eisacktaler Kost“ findet noch bis Sonntag, 27. März 2022, in 14 Gastbetrieben von Sterzing bis Barbian statt. Organisiert wird die „Eisacktaler Kost“ vom HGV-Bezirk Eisacktal und dem Organisationskomitee bestehend aus Angelika Stafler, Martin Huber und Florian Fink.



Alle Informationen zur „Eisacktaler Kost“ und den teilnehmenden Gastbetrieben finden sich unter www.eisacktalerkost.info.