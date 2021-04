Eiszeit im Sonnenschein-Land! – Gratis-Eis für die Sunshine-Community!

Lieblingsmusik wünschen, Freunde grüßen und obendrein ein leckeres Gratis-Eis gewinnen. Das ist die Sunshine Gratis-Eiszeit welche heuer in die dritte Runde geht.



Vor zwei Jahren wurde die Sunshine-Gratis-Eisaktion ins Leben gerufen und die Sunshine Community hat prompt zugeschlagen! Anfangs waren daran nur Eisdielen in Lana und Burgstall beteiligt, heuer wird die Radio Sunshine Gratis-Eisaktion noch größer und erreicht den Vinschgau, Bozen sowie das Überetsch.



Werde auch du Teil der Sunshine Community

Mitmachen war noch nie so einfach. Kosten tut es nur die Überwindung, per Whatsapp eine Sprachnachricht zu schicken! z.B. Grüsse, Musikwünsche….

Gewinnen können allerdings nur jene, welche eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken.



Sendezeiten der Sendung „Bei Anruf Hit!“: immer mittwochs und freitags von 15.00 – 17.00 Uhr



Welche Eisdielen machen mit?

Burggrafenamt

Eisdiele Tschelatti – Lana

Mawi’s Bachstube – Lana

Eisdiele Konditorei Sader – Lana

Eisdiele Konditorei Flora – Lana

Eisdiele Konditorei Sonia – Burgstall

Eisdiele Cafè Bistro s’i Tipftl – Naturns

Eisdiele Anny – Naturns

Come In La Venostana – Algund

Happy Ice – Meran

Gelateria Oasi – Meran

Eisdiele Sabine – Meran

Eisdiele Sabine – Dorf Tirol

Dorfcafè Eisdiele Konditorei Kofler – St. Martin in Passeier

Eisdiele Pichler – St. Leonhard in Passeier

Vinschgau

Kulturhotel zum Hirschen – Mals

Eis Cafè Time – Schluderns

Cafè Greta – Laas

Eisdiele Lisi – Schlanders

Eisdiele La Venostana – Schlanders

Eisdiele Ortler – Schlanders

Bozen

Gelateria Felicità – Terlan

Eisdiele Garni Wieterer – Terlan

Gelateria Dani – Bozen (Reschenstr.)

Gelateria Mario – Bozen (Haslach)

Gelateria Eccetera – Bozen (Altstadt)

Überetsch

Eisdiele Cafè Caramel – Eppan

Eisdiele Mozart – Eppan