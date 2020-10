Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si vota per le elezioni amministrative 2020 (turno generale) per rinnovare Sindaci e Consigli Comunali in 113 comuni dell’Alto Adige.

I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7:00 alle 23:00 ed il lunedì dalle ore 7:00 alle 15:00.

Gli scrutini saranno eseguiti a partire dalle 9:00 di martedì 22 settembre.

Elezioni comunali 2020 – Alto Adige

Liste e candidati – Indice dei comuni